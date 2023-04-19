Jucopo avala licencia para que Sheinbaum acuda a Cumbre de Ciudades de las Américas

Ciudad de México. En sesión extraordinaria, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) aprobó la dictaminación del acuerdo de solicitud de licencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a su autorización para salir del país los días 26 y 27 de abril.

Lo anterior tiene la finalidad de que la Jefa de Gobierno participe en la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas, que se llevará a cabo en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Dentro del mismo acuerdo y derivado de dicha participación, la Jefa de Gobierno, deberá remitir un informe de actividades a esta Soberanía, una vez concluida su visita oficial.

El motivo de la ausencia de @Claudiashein es por su participación en la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas, en donde dará voz al tema de “Retos Globales, Soluciones Locales”, con base en su trabajo realizado en #CDMX https://t.co/pLY8ZwVKtv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

Jucopo aprueba modificación de comisiones y comités del Congreso

Por otra parte, la Jucopo aprobó el acuerdo de la decimotercera modificación de las comisiones y comités ordinarias del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra a la Comisión de Derechos Humanos el diputado Luis Alberto Chávez García (PAN), y en la Comisión de Participación Ciudadana queda como integrante el legislador Federico Chávez Semerena (PAN).

Por acuerdo de los grupos y asociaciones parlamentarias, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, condujo, por única vez, los trabajos de la reunión extraordinaria de la Jucopo, en ausencia del presidente de la Jucopo, el diputado Federico Döring Casar (PAN).

¿Qué es la Cumbre de Ciudades de las América?

La Cumbre de Ciudades de las Américas tiene como objetivo promover la cooperación regional, de acuerdo a la información otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta será la primera edición , la cual será antesala a la novena Cumbre de las Américas.

“Fortalecer la democracia y la salud pública, promover los procesos de transición a energías no contaminantes, hacer frente a los desafíos ambientales, ampliar el acceso a tecnologías digitales críticas, proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes y contrarrestar la propagación y la influencia de la desinformación”, se encuentran entre los temas de agenda a tratar en la Cumbre.