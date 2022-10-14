Congreso CDMX solicita garantizar financiamiento a partidos políticos

El Congreso local solicitó al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) , emitir un acuerdo para asegurar la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, y cumplir lo dictado en la sentencia ubicada en los recursos de reconsideración SUP-REC-415/2022 y acumulados.

El diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) aseveró que el IECM ha negado el pago de prerrogativas a los partidos políticos para el ejercicio de la parte final del año, a pesar de estar contemplado en la Carta Magna.

Agregó que, a principios de este año el Consejo General del IECM determinó que derivado de la disminución presupuestal, aprobada por esta soberanía, la entrega de las prerrogativas referidas sería de cero pesos hasta que el IECM consiguiera una ampliación presupuestal, ante lo cual los partidos políticos interpusieron inconformidades logrando la revocación parcial del acuerdo.

Buscan solución a falta de recursos.

Asimismo, el legislador explicó que, ante la falta de certeza para acceder a estos recursos, se buscó solución mediante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual indicó que este presupuesto no forma parte del patrimonio del IECM, por lo que debe ser entregado en los primeros diez días de cada mes; sin embargo, esto no ha sucedido.

Al respecto, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) enfatizó que fueron los legisladores de esta soberanía quienes aprobaron incluir el recurso de los partidos políticos en el presupuesto del IECM, lo cual ha impactado en esta situación; por lo que hizo un llamado a fortalecer a esta institución, pues la situación amenaza su transparencia y funcionamiento.

El financiamiento público de los partidos políticos debe ser entregado dentro de los primeros diez días de cada mes y ya estamos a 13, por cierto, último día del plazo que el Tribunal le dio al Instituto para cumplir la sentencia, por lo que es necesario que su Consejo General sesione de inmediato para que pueda cumplir con la sentencia de la Sala Superior. Esa es nuestra propuesta.