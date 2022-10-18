Congreso de la CDMX aprueba reforma sobre Fuerzas Armadas

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) fue aprobada con 42 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención fue aprobada la minuta que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México hasta el 2028.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, se necesita que el dictamen sea aprobado al menos por 17 Congresos locales de los 32 estados, para que sea turnada al Ejecutivo federal y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Morena votó a favor de la minuta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

Aseguraron que actúan con responsabilidad y mencionan que es falso que exista un esquema de militarización ya que la intervención de la Guardia Nacional es limitada y está justificada en las necesidades relativas a la seguridad.

“Desde hace varios sexenios, las Fuerzas Armadas, han participado en funciones de seguridad pública y es hasta ahora que se ha establecido un marco legal que permite y a la vez que debilita su actuación, quiero ser muy enfática, el momento que nos encontramos con la presencia de personal militar apoyando labores de seguridad viene desde el 2006, curiosamente y lo pueden revisar. Todos en estadísticas oficiales del INEGI, el año 2007, había sido el de menor incidencia delictiva durante más de 50 años. Queda claro, que quien inició esa guerra absurda y un baño de sangre del que no nos hemos recuperado… El gobierno de Felipe Calderón saco de manera irresponsable a los soldados de sus cuarteles”, explicó Martha Ávila, diputada de Morena.