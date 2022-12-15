Aprueba Congreso de la CDMX Paquete Presupuestal 2023

Con 44 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el Paquete Presupuestal capitalino para el Ejercicio Fiscal 2023, que asciende a 248 mil 415 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 6.2% con respecto al de 2022.

Se destinará 68 mil 619 millones de pesos para las dependencias y 17 mil 245 millones para los órganos desconcentrados, es decir 4.3 por ciento más.

Asimismo, se otorgará 45 mil 658 millones de pesos para las alcaldías, un incremento del 6.2 por ciento distribuido entre las 16 demarcaciones, y el 18.4 por ciento con respecto al gasto total,

También se destinarán 63 mil 733 millones de pesos para las entidades, destacando 18 mil 847 millones destinados al Metro; 3 mil 718 millones al Instituto de Vivienda; 7 mil 530 millones a las Cajas de Previsión de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva, y 14 mil 128 para el Fondo de Desarrollo Económico y Social.

Se dará 8 mil 777 millones de pesos para los órganos de gobierno, entre los que se disponen 1,650 millones para el funcionamiento del Congreso, 400 millones para la Auditoría Superior, 6 mil 500 millones para el Tribunal Superior de Justicia y 227 millones al Consejo de la Judicatura.

Paquete presupuestral permitirá la ejecución de 174 programas

La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres a dijo que la aprobación del Paquete Presupuestal se permitirá la ejecución de 174 programas presupuestarios que buscan el fortalecimiento de los derechos humanos para garantizar el acceso a la educación, salud y vivienda, la inclusión social, las libertades fundamentales y, en general, a abonar en la reducción de las brechas de desigualdad

Diputados de la CDMX destacaron que el Código Fiscal de la Ciudad de México, mantendrá beneficios con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan y que han cumplido de manera voluntaria su obligación moral de aportar a la hacienda pública, incluso en periodo de crisis como fue la pandemia de Covid-19, todo dentro del marco de respeto de los derechos de las y los contribuyentes, y conservando la carga tributaria, tienen una capacidad real contributiva.

Indicarobn que los descuentos del 8% de enero y de 5% en febrero por pago anticipado del impuesto predial, las y los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos tendrán derecho a una reducción del predial y del 50% por el derecho de suministro de agua.

Las madres cabezas de familia, viudas y huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgo de trabajo, invalidez pagarán 58 pesos bimestrales por predial y la mitad de los derechos por suministro de agua.

También se condonará al 100% del predial o impuestos sobre adquisición de inmuebles a dueños de inmuebles que se encuentren en el programa de regularización territorial de la Ciudad de México y continuará el subsidio al impuesto sobre tenencia o uso vehicular a favor de personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre que, el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos, entre otros incentivos fiscales.