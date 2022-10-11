Congreso de la CDMX promueve que Pilares otorgue apoyo psicológico

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa para establecer que la red de Pilares esté obligada a otorgar apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género, con la finalidad de contribuir al bienestar físico, mental y social de las mujeres capitalinas y coadyuvar en la disminución de la violencia social.

Sesma señaló que los problemas de salud mental más comunes de las mujeres maltratadas por sus parejas son el trastorno por estrés postraumático, depresión y ansiedad pero lamentablemente en muchas ocasiones por cuestiones económicas no pueden pagar una consulta psicológica privada porque oscilan entre los 400 y los mil pesos.

Además, indicó el diputado loca del Congreso que de acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), hay solo 385 psicólogos y 53 psiquiatras en el sector público que deben atender el aumento de la demanda de atención médica mental.

En ese sentido, destacó que los Pilares o Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes del gobierno capitalino, se han convertido en verdaderos promotores de la vida comunitaria, al grado de que la gente los reconoce y los pide cada vez más en sus colonias y barrios.

“Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que celebramos ayer, debemos considerar que los PILARES, que siguen expandiendo sus tareas en beneficio de la comunidad con acciones como la posibilidad que actualmente están dando para concluir el bachillerato en línea, dentro de sus talleres y actividades, incluyan las de otorgar actividades de apoyo psicológico, principalmente para mujeres víctimas de violencia de género”, finalizó el coordinador del PVEM, Jesús Sesma Suárez.