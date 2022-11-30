Mesa Directiva del Congreso CDMX recibe Paquete Económico 2023

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI) recibió de la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, el Paquete Económico para 2023.

La congresista Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fundamentó que la entrega del paquete económico es una obligación de ley, que este año contiene la propuesta de actualización del Código Fiscal, de la Ley de Ingresos y la Propuesta de Egresos para el 2023; mismas que serán examinadas y analizadas en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.

Paquete Económico orientado a la recuperación económica.

La diputada puntualizó su certeza en que este paquete económico contiene buenas noticias para la Ciudad de México, al estar orientada a la recuperación económica después de la pandemia mundial por el Covid-19.

Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, comentó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su conducto remite al Congreso de la Ciudad de México el paquete económico compuesto por; el desempeño económico de 2022 y las perspectivas 2023 de la capital, la iniciativa de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, así como la iniciativa del Código Fiscal a propuesta del Poder Ejecutivo.

Posteriormente, la secretaria González Escobar mencionó que al hacer entrega de los documentos oficiales se da inicio al proceso de discusión del paquete económico en cumplimiento con la Constitución local, y puntualizó quedar en espera de las reglas y pautas que el Congreso capitalino dictamine para la evaluación y discusión del mismo.

Finalmente, se hizo entrega del paquete económico 2023 al presidente de la Mesa Directiva, para dar inicio a este proceso legislativo, quien a su vez hizo la entrega a la diputada Batres Guadarrama, en su carácter de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su posterior análisis.