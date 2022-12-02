Proponen en Congreso CDMX derecho a la seguridad, pero rechaza posesión de armas sin registro

Diputados de la Ciudad de México, propusieron una iniciativa al Congreso de la Unión, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, para establecer el derecho de todo mexicano a la seguridad y la legítima defensa, y pone a la seguridad como primer derecho fundamental, pero no así el de la posesión de armas sin registro.

El proyecto de decreto busca reformar el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a la seguridad y a la legítima defensa. Nadie podrá portar ni poseer armas en territorio nacional sin disponer de la licencia o autorización correspondiente. Está prohibido todo armamento reservado para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la posesión y la portación de armas.

Demasiadas armas sin contabilizar.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del congreso local, Nazario Norberto, explicó que el motivo de la iniciativa ante el Congreso de la Unión es porque hay demasiadas armas sin estar contabilizadas en un padrón oficial. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, señala que en 818 mil hogares se poseía un arma para la defensa de la misma, cifra que resulta alarmante cuando se considera que para el tercer trimestre de dicho año se contaba con el registro de 109,698 armas en posesión de particulares. Es decir, más de 700 mil armas no contaban con el registro correspondiente.

A través de un comunicado, se menciona que en la Revista Mexicana de Política Exterior, edición especial 2020, se reveló que la violencia vinculada a las armas de fuego es el problema estructural más importante en materia de seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas.

En contraste, señaló que the Brookings Institution expuso que diariamente ingresan dos mil armas ilícitas a México; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que el tráfico de armas entre Estados Unidos y México superaba las 200 mil armas cada año, con un valor anual cercano a los 127 millones de dólares. Gun Policy ha sugerido que la cantidad de armas ilícitas pasó de 300 mil en 2004 a más de 600 mil en 2012. Small Arms Survey, por su parte, estimó que 15 millones de armas están en circulación en México (el sexto país con más armas del mundo). Un tercer estudio sugirió que México podría haber acumulado hasta 24 millones de armas en el periodo 1990-2013.