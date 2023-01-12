Ordenan a Congreso de CDMX castigar a Sheinbaum por evento en Tamaulipas

Por vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad en la elección de Tamaulipas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de CDMX, que determine una sanción en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La Sala Superior confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada sobre la vulneración de la imparcialidad en las elecciones locales, luego de que Sheinbaum participó en un evento del entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entre otros, por el presunto uso de recursos públicos y la vulneración de principios de neutralidad e imparcialidad por asistir a un evento en Tamaulipas llamado “Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos”.

Sheinbaum apeló a sanciones por evento en Tamaulipas

La Sala Regional Especializada impuso multas al excandidato Américo Villarreal y a los partidos políticos Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Pero Sheinbaum y Américo Villarreal interpusieron un recurso de inconformidad y alegaron ante la Sala Superior un indebido análisis para la acreditación de la vulneración al principio de neutralidad, así como la falta de acreditación del beneficio electoral indebido.

La Sala Superior del Tribunal Electoral, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y con la ausencia justificada de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada.

Lo anterior, ya que se acreditó la participación de la jefa de Gobierno en la rueda de prensa en la cual tuvo una participación activa y expresó su apoyo a favor de Américo Villareal.

Además, en el evento, detrás de Claudia Sheinbaum se encontraba publicidad en la que se advertía la imagen de Américo Villarreal y los logotipos de los partidos Morena, PT y PVEM.