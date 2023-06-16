Durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) de este viernes 16 de junio, se avaló la licencia que pidió la morenista Claudia Sheinbaum, asimismo, queda pendiente la designación de Martí Batres como nuevo jefe de Gobierno tras su salida.

Después de que Claudia Sheinbaum presentó su renuncia para poder participar en las encuestas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), eligió a Martí Batres, quien fuera secretario de Gobernación de la capital como su sustituto; sin embargo, tenía que ser aceptado por el Congreso.

Tras ser aceptada la licencia de la morenista, llegó Martí Batres, quien se esperaba fuera designado como jefe de Gobierno de la capital, el funcionario llegó acompañado de su familia y entre gritos de los presentes.

La Mesa Directiva informa al Pleno del #CongresoCDMX la decisión de @Claudiashein para separarse del cargo de manera definitiva como #JefaDeGobierno de la Ciudad de México a partir del 16 de junio de 2023. pic.twitter.com/phoBmorpKF — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) June 16, 2023

Congreso de la CDMX avala como jefe de Gobierno a Martí Batres

Después de un receso, el Congreso de la capital avaló la decisión de Claudia Sheinbaum de dejar el cargo de jefe de Gobierno a Martí Batres. Posteriormente, el morenista rinde protesta por el cargo.

Martí Batres, desginado como jefe de Gobierno de la CDMX|Twitter @Congreso_CdMex

Martí Batres rinde protesta como jefe de Gobierno de la CDMX

Quien fuera secretario de Gobernación de la capital rindió protesta como jefe de Gobierno tras la salida de Claudia Sheinbaum. A las 15:00 horas se dio por terminada la sesión del Congreso de la CDMX.

Originario de la Ciudad de México, Bartes de 56 años, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además obtuvo un diplomado en Gerencia Política durante su estancia en la Universidad George Washington.

Fue el primer Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elogió a Martí Batres, señalando que el fue el segundo presidente del partido guinda.

“Martí Batres, una gente honesta, que eso es bien importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia. Su papá, toda su familia. Y con experiencia (...)", aseveró.