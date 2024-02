¡Y se marchó! Congreso de la CDMX autoriza licencia definitiva para dejar el cargo a Sandra Cuevas, ¿cuándo sale?

Este martes 27 de febrero, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) concedió la licencia definitiva a Sandra Cuevas Nieves como alcaldesa de Cuauhtémoc, ante esto, es importante conocer cuándo dejará su cargo.

🏛️ ✅️ El #CongresoCDMX autorizó a @SandraCuevas_ , licencia definitiva para dejar el cargo como alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, a partir del 1° de marzo. pic.twitter.com/BwJsHhUsaC — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 27, 2024

¿Por qué Sandra Cuevas solicitó licencia definitiva?

Fue el pasado 19 de febrero cuando Sandra Cuevas solicitó licencia definitiva para separarse como alcaldesa de Cuauhtémoc, pues después de su ruptura con la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumó al proyecto de Movimiento Ciudadano (MC) y ahora buscará un lugar en el Senado.

Ese mismo día se registraron como candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado. En el evento, Cuevas Nieves

En el evento, Sandra Cuevas señaló la supuesta razón por la que la sacaron de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD: “Le hemos dado nuestra confianza a lo mismo de siempre y se los digo yo, que salí de la alianza, no salí, me corrieron de la alianza, una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son (...)".

¿Cuándo dejará Sandra Cuevas el cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc?

Sandra Cuevas se separará de su cargo de manera definitiva a partir del próximo 1 de marzo, mismo día en que comienzan las campañas presidenciales, así como para senadurías y diputaciones.

En la sesión del pleno de este martes, se aprobó también la licencia solicitada por el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien se separa del cargo también de forma definitiva a partir del 1 de marzo para contender por una diputación federal.

Asimismo, para la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho Bastida, pues competirá para el cargo de alcaldesa de Xochimilco, la licencia temporal entrará en vigor a partir del 22 de marzo. De igual manera, para la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, una licencia temporal de 60 días para buscar la reelección al mismo cargo.

Jorge Álvarez Máynez pide licencia como legislador

Finalmente, el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez solicitó una licencia como legislador, misma que aclaró, acompañó con dos paquetes de iniciativas. De esta manera sumaron al menos 20 legisladores que dejan su cargo para buscar otro en el marco de las elecciones 2024.