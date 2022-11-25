Comisión del Congreso local aprueba proyecto de presupuesto 2023 para la Auditoría Superior de la CDMX

La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Congreso local aprobó por unanimidad el acuerdo relativo al proyecto de presupuesto remitido por el titular de la entidad de fiscalización capitalina, para ser turnado a la Junta de Coordinación Política y ser presentado de forma consolidada en el proyecto de presupuesto de este órgano legislativo para el ejercicio fiscal 2023.

Durante la cuarta sesión ordinaria de esta comisión, su presidenta, la diputada María Guadalupe Chávez Contreras (MORENA), indicó que es importante revisar la forma en que opera la ASCM, su personal y contribuir a hacer más eficiente su trabajo, “hay que ver cómo se puede hacer más con menos”.

Se dará seguimiento a temas pendientes.

Al respecto, el diputado Federico Döring Casar (PAN) consideró adecuada la propuesta presupuestal, considerando los márgenes económicos con los que cuenta la Ciudad de México.

Propuso una reunión posterior para analizar en qué medida se ha avanzado en la ASCM para atender los problemas planteados el año pasado por su personal de base. Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) señaló que en los últimos años se ha reducido el presupuesto de esta instancia, lo que ha originado que cada vez haya menos auditorías. Precisó que el aumento presupuestal de 7 por ciento aprobado para 2023 es menor al porcentaje de inflación, estimado en 8 por ciento, lo que significa una nueva reducción.

Señaló que la propuesta presupuestal enviada por el titular de la Auditoría Superior fue de poco más de 707 millones 910 mil pesos, mientras que la propuesta del acuerdo aprobado es de 430 millones de pesos, “casi 278 millones de pesos menos de los que pide la Auditoría originalmente”.

En este sentido, la diputada Chávez Contreras consideró correctas las propuestas de ambos legisladores, y adelantó que las y los legisladores integrantes de esta comisión se reunirán con el personal de la Auditoría para apoyar su labor, buscar hacerla más eficiente y darle seguimiento a los temas pendientes.