Congreso discutirá iniciativa sobre violencia vicaria en CDMX

Activistas y legisladoras de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que la iniciativa sobre la violencia vicaria se discutirá en comisiones del Congreso local el próximo miércoles.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena, Ana Francis Mor, dijo que presentará la iniciativa para prevenir y castigar la violencia vicaria, cuyas cifras en la CDMX se desconocen debido al desconocimiento de este tipo de violencia.

La jefa del @GobCDMX, @Claudiashein, se manifestó a favor de la Iniciativa de ley que se espera sea votada el próximo miércoles en el @Congreso_CDMX para visibilizar, prevenir y atender la #ViolenciaVicaria pic.twitter.com/75M04ObUuI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

Explicó que la comisión discutirá la iniciativa de la violencia vicaría y se espera que suba a pleno para su discusión la siguiente semana en el pleno del Congreso de la CDMX.

Agregó que existe un gran consenso entre las bancadas del Congreso para añadir este tipo de violencia a la ley que ayuda a prevenir la violencia contra la violencia.

Apoyamos la iniciativa para visibilizar, prevenir y atender la violencia vicaria, de las colectivas Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Frente Nacional de Mujeres, Colectiva CamCai, y @anafrancismor #EnVivo🔴 https://t.co/0wCmFVCudB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2022

¿Cuál es la definición de la violencia vicaria?

Ana Francis Mor explicó que se define como violencia vicaria aquella que se ejerce sobre los hijos o hijas para herir a la mujer. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos e hijas es "asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás''. Es un daño extremo", indicó.

De acuerdo con cifras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 85% de los casos de violencia vicaria se sufre violencia económica, es decir, que los padres no pagan pensión.

En el @Congreso_CdMex legisladoras presentaron una iniciativa para prevenir la #ViolenciaVicaria en la # CDMX.



Este tipo de violencia daña a la #mujer a través de sus hijos.@laucasillas con la información. pic.twitter.com/OIVtCvdslg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2022

También el 88% de los agresores iniciaron trámites legales en contra de las víctimas, 71% sufre violencia institucional y el 80% de niñas y niños son sustraídos de su domicilio y cambian de estados.

La presentación de la iniciativa sobre la violencia vicaria se da en el marco de las actividades semana por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Se prevé realizar jornadas de atención y prevención de la violencia en Xochimilco el próximo 23 de noviembre.

Además de la presentación del tercer informe anual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX el 24 de noviembre y los 16 días de activismo que inicia el próximo 25 de noviembre.

