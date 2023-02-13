Elijan consejeros del INE honestos: Presidente de Tribunal a diputados

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, demandó al Congreso que las próximos vacantes en el INE sean ocupadas por "personas profesionales, comprometidas con la función electoral, honestas y capaces de ejercer su independencia y autonomía".

En abril es cuando consejeros del INE, incluida su presidencia, terminan sus funciones.

La elección de consejeros del INE que se haga impactará la calidad de las instituciones, dijo Rodríguez, tras añadir que será vital la vigilancia de la ciudadanía en el proceso.

Será vital ya que crea un contexto de exigencia para que se cuente con nombramientos de perfiles profesionales, honestos, comprometidos con la función electoral, sentenció el presidente del Tribunal Electoral.

"Sobre todo impermeables a la corrupción y a las presiones de los poderes públicos y fácticos".

Elección de consejeros del INE, entre tensiones de diputados y tribunal

Las palabras del magistrado presidente del Tribunal Electoral se han dado en medio de las tensiones entre la Sala Superior y la Cámara de Diputados. Los magistrados anularon una primera convocatoria emitida por los legisladores para sustituir las sillas del INE que quedarán vacantes.

Apenas la semana pasada, el magistrado José Luis Vargas pidió a sus contrapartes tener la prudencia necesaria para que las decisiones del Tribunal Electoral no representen una injerencia en un poder independiente como el Legislativo.