Consejo Constitucional de Francia avala la Reforma de Pensiones

El Consejo Constitucional de Francia avaló la mayor parte de la Reforma de Pensiones del presidente Emmanuel Macron, incluido el aumento en la edad de jubilación que pasará de 62 a 64 años.

El Consejo dijo que las medidas del gobierno estaban en consonancia con la Constitución, por lo que aprobó el aumento en dos años en la edad de jubilación de los trabajadores franceses.

Tras la decisión del Consejo, se espera que el gobierno promulgue la ley en las próximas 48 horas para que entre en vigor la próxima semana, aunque se esperaba que iniciara hasta diciembre.

En tanto, la oposición presentó otra propuesta de referéndum, que deberá ser revisada por el Consejo a principios de mayo.

¿Por qué Macrón quiere aumentar la edad de jubilación en Francia?

De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, se debe aumentar la edad de jubilación en dos años para evitar que el presupuesto de pensiones caiga en miles de millones de euros cada año al final de la década.

|Reuters

Sin embargo, los sindicatos piden que el dinero para la protección social de Francia sea recabado de otros lugares, incluso proponen cobrar más impuestos a los más ricos del país.

Continúan las protestas por Reforma de Pensiones

Las manifestaciones en Francia continuaron este viernes 14 de abril afuera del Consejo Constitucional a la espera del dictamen, una vez que dieron a conocer la decisión, comenzó la molestia entre los trabajadores.

Afuera del ayuntamiento de París, decenas de personas acudieron con pancartas que decían “clima de cólera” y “no habrá fin de las huelgas hasta que se retire la Reforma”.

Los observadores políticos afirman que el descontento generalizado por la reforma del Gobierno podría tener repercusiones a más largo plazo, incluido un posible resurgimiento de la extrema derecha.

Con información de Reuters