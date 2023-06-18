Día del padre: 5 consejos para cuidar la salud de los papás

Se acerca el Día del Padre y además de darle regalos o preparar la carnita asada para la comida, también es necesario enfocarse en su su cuidado, para ello dejamos algunos consejos para cuidar la salud de los papás.

En muchas ocasiones los padres se enfocan más en el trabajo y dejan de lado su salud, por eso es necesario que la familia esté pendiente de ellos.

¿Cómo cuidar la salud de los papás?

Estudios de próstata

El primer consejo para cuidar a los padres es realizarse una prueba de antígeno específico de la próstata para descartar el cáncer.

“Muchas veces los hombres piensan que, a medida que van envejeciendo, no poder orinar es parte del envejecimiento, pero eso podría reflejar que algo más le está sucediendo a su próstata", Dr. Mitchell Humphreys, Urólogo, Clínica Mayo.

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Revisar el colesterol

Hacerse exámenes de rutina también es necesario, entre ellos revisar el colesterol y conocer los niveles de vitamina D, que pueden afectar la salud de los huesos.

Llevar una dieta saludable

El tercer consejo para cuidar la salud de los padres, es llevar una dieta saludable, limitando las carnes rojas, azúcares y alimentos procesados. También se debe aumentar el consumo de frutas frescas y verduras.

Hacer ejercicio

Realizar una rutina de ejercicio es indispensable para evitar el sedentarismo y algunas enfermedades como la obesidad o diabetes. Los médicos recomiendan 150 minutos de actividad moderada por semana.

"Hágalo con su pareja o con su familia, pero haga algo que pueda disfrutar y mantener y sostener”, aconsejó el doctor Mitchell Humphreys.

Salud mental

Himpheys también recomienda mantener una buena salud mental, ya que es tan importante como la física. Estar en un estado mental adecuado, poder manejar el estrés, tener esos equilibrios entre el trabajo y la vida personal, tener técnicas de relajación, es una parte muy importante de la salud y salir adelante.

Dormir bien también es indispensable para tener una buena salud; los expertos recomiendan dormir al menos siete horas cada noche para prevenir enfermedades.