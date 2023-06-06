Cónsul de China en México defiende producción de fentanilo

Yu Yue, la cónsul general de China en Tijuana, Baja California, México, defendió la producción que hace su país del fentanilo para uso medicinal y añadió que la crisis que vive Estados Unidos es culpa de quienes la consumen en exceso.

Respecto a las sanciones que el gobierno de Joe Biden hizo a empresas chinas por su supuesta participación en tráfico de fentanilo, la funcionaria indicó que se trata de medidas irracionales, ya que la “mayoría de su uso es medicinal”.

Añadió que el gobierno de China no apoya el tráfico ilícito del fentanilo y que desconoce si alguna empresa lo hace.

“Siempre existe quien se mantenga gris, pero no se trata de una voluntad ni una práctica apoyada por el Gobierno ni por un método oficial”, aseguró la cónsul de China.

El presidente de CANIETI Noroeste, Lic. José Luis Villasana Beltrán recibió en reunión de trabajo México 🇲🇽 - China 🇨🇳 a Yu Yue Cónsul General de la República Popular de China en Tijuana y a Ying-Lin-Xia Presidente y fundador de DILATO Infotech Limited de Beijing, China, pic.twitter.com/QCmonXuwkF — CANIETI Noroeste (@CanietiNoroeste) May 18, 2023

Añadió que el problema del fentanilo es de quienes lo consumen y lo distribuyen en Estados Unidos y no de quienes lo producen, por lo que hizo una analogía sobre un cuchillo.

“El cuchillo puede matar pero se fabricó para utilizarse en la cocina, si lo usan como arma ¿a quién deben castigar?”, mencionó la diplomática.

Estados Unidos sancionó a empresas de China y México por producir fentanilo

A finales de mayo, Estados Unidos sancionó a varias empresas de China y México por presuntamente fabricar pastillas de fentanilo, mientras el gobierno estadounidense combate una crisis de sobredosis por este opioide.

El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones fueron dirigidas a siete entidades y seis personas con sede en China; además de tres personas en México.

"Las sanciones del Tesoro se dirigen a cada etapa de la cadena de suministro mortal que alimenta el aumento de intoxicaciones y muertes por fentanilo en todo el país", comunicó la dependencia.