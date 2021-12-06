Trabajadores contagiados de Covid tras cena de Navidad en España

Unos 70 trabajadores sanitarios resultaron contagiados de COVID-19. Ellos pertenecen a la unidad de cuidados intensivos de un hospital en España y dieron positivo en la prueba de COVID-19 que les fue efectuada tras asistir a una cena de Navidad, señalaron autoridades sanitarias españolas.

En total, sesenta y ocho médicos del Hospital Regional Universitario de Málaga en España, han sido diagnosticados con el coronavirus, según el más reciente reporte de la Junta de Andalucía.

Las autoridades sanitarias españolas señalaron que están investigando el origen de los contagios, pero añadieron que los 68 casos asistieron a una cena de Navidad efectuada el pasado día primero de diciembre en la que se reunieron 173 personas en total.

Todas los integrantes del grupo contagiados de COVID-19, habían recibido la tercera dosis de refuerzo recientemente y se habían sometido a test de antígenos antes de asistir a la cena de navidad, señalaron las autoridades sanitarias andaluzas.

💉El @HRegionalMalaga ha comenzado los ensayos de la vacuna española contra la Covid-19, HIPRA, como tercera dosis de refuerzo a los inoculados con Pfizer.

Los voluntarios tendrán un seguimiento de hasta un año para estudiar esta nueva fórmula española, su seguridad e inmunidad. pic.twitter.com/0ELhgJpUNV — Canal Málaga RTV (@CanalMalagaRTV) December 2, 2021

Trabajadores contagiados presentan síntomas leves

Aunque los trabajadores contagiados de Covid-19 presentan síntomas leves, la cuarentena obligatoria para ellos ha provocado la movilización de médicos y enfermeras de otras áreas, de hecho a algunos hasta les tuvieron que modificar sus turnos de las próximas vacaciones de Navidad y año nuevo.

La mayoría de los contagiados pertenecen a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga que está conformado de entre 250 y 300 trabajadores. Cabe señalrar que a la cena de navidad que se sospecha fue la causa del brote, acudieron 174 personas en total.

El brote en el Hospital Regional Universitario de Málaga afecta ya a 68 sanitarios. Los asistentes se habían hecho un test de antígenos previo y tenían ya la 3° dosis de la vacuna. Ojito con la falsa seguridad de los test y las vacunas... 💀🦠 — María Ruisánchez Ardines (@Maruar7) December 6, 2021

La dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga mandó a efectuar test de Covid_19 a todos los involucrados en el evento y de inmediato activaron todos los protocolos sanitarios como cuarentenas y el evite de contactos.

Todos los trabajadores sanitarios que resultaron contagiados de Covid-19 deberán deben permanecer diez días aislados y no podrán regresar a su puesto de trabajo hasta que obtengan un reaultado negativo a Covid-19 en una prueba PCR.

Las autoridades sanitarias de Andalucía han recomendado al personal de otros hospitales públicos y privados que no asistan a este tipo de celebraciones navideñas.