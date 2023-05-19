VIDEO: Contratista golpea a una trabajadora latina en Phoenix

En redes sociales circuló un video en el que se ve a un contratista insultar y golpear a una trabajadora latina en un edificio en construcción. El hecho ocurrió en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

El video generó indignación en redes sociales, especialmente en la comunidad latina debido a la agresividad con la que fue tratada la mujer, identificada como Guadalupe Lozano, quien fue golpeada en la cara mientras trabajaba.

El agresor, identificado como Ben Hospelhorn, fue detenido por las autoridades, por lo que se tendrá que presentar para declarar por acusaciones de agresión menor, informaron las autoridades de Phoenix.

De acuerdo con medios locales, la empresa del proyecto de construcción despidió al sujeto de 46 años de edad, tras darse a conocer el video en el que golpea a una empleada latina en el lugar de trabajo.

Video del contratista golpeando a una trabajadora latina

En las imágenes, se ve al contratista gritando y reclamando a la trabajadora latina por que uno de los gabinetes se rayó, el momento más fuerte del clip fue cuando el sujeto le dio una cachetada a Guadalupe.

🇺🇲 | Video: Una trabajadora latina es golpeada e insultada por su jefe en Phoenix, Estados Unidos. pic.twitter.com/Xto8JjTtGN — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 19, 2023

El agresor, muy molesto, la insultó en varias ocasiones, y finalmente la despidió de su empleo. El momento fue grabado por uno de los compañeros de Guadalupe, quien lo compartió en redes sociales.

Tras la viralización del video, varios grupos de derechos humanos se involucraron exigiendo justicia por la trabajadora latina. En respuesta, la policía de Phoenix informó que Hospelhorn comparecerá el 26 de mayo.