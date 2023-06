Convocarán a gobernadores de Conago a la comisión Bicameral para analizar ruta de pacificación del país

Con el fin de afinar la estrategia de seguridad y combatir al crimen, la comisión bicameral de seguimiento de la fuerza armada en tareas de seguridad pública citará a los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y a sus respectivos secretarios de seguridad, a fin de que brinden al Congreso más elementos e información que permita elaborar un dictamen y evaluar el informe semestral de las fuerzas armadas.

La pasarela de gobernadores comenzará en julio e iniciará por las entidades donde la violencia es mayor, de acuerdo a lo revelado por el informe remitido por la Fuerza Armada Permanente a diputados y senadores.

“Esperamos que sea en los primeros días, en la primera quincena del mes de julio y empezar por los estados que consideramos de mayor conflictividad en materia de seguridad y violencia punto estaremos tan pronto como ya acordemos las fechas”, explicó el senador Cristóbal Arias, presidente de la comisión Bicameral.

Se trata de 12 estados que están en situación crítica, ocho estados que están en situación media y dos estados donde ya no se necesitaría a la Fuerza Armada, aunque los propios legisladores dijeron que por secrecía de la información no revelarán cuáles son las entidades hasta el momento de hacer las respectivas convocatorias.

“Hemos acordado la comisión citar a los gobernadores, a los secretarios de seguridad pública de los estados, con un matiz: primero aquellos estados donde el problema de seguridad es más grave, de acuerdo a la referencia que nos presentaron las fuerzas armadas en su informe. La idea es que (los gobernadores) vengan con su secretario de seguridad pública y también tener entrevistas con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad a efecto de completar la información que necesitamos para el informe”, abundó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Autoridades deben tomar cuenta en materia de seguridad

Por su parte, el diputado Ricardo Villarreal recalcó que se trata de una comisión a la que todas las autoridades tienen que dar cuenta en materia de seguridad pública ya que “la seguridad pública no debe ser un tema de partidos políticos sino un tema en donde todas las fuerzas políticas podamos unirnos para buscar soluciones”.

“No se vale que diga un gobernador, del estado que sea, después de una masacre en su estado que no es su responsabilidad, que ya le habló a la Guardia Nacional porque la Constitución sí lo responsabiliza. Y por eso también nos tienen que decir que se está haciendo en los Estados y también el acuerdo que tomando el día de hoy de mandarlos llamar”

La finalidad también es establecer en qué estados de república ya no se requiere a las fuerzas armadas, y por otro lado qué acciones están llevando a cabo para que en el 2028 sean las autoridades civiles las que se vuelvan a encargar de manera exclusiva de combatir a la delincuencia y las fuerzas armadas puedan regresar a sus funciones primarias y ordinarias que establece la Constitución.

Según Villarreal, “eso no va a pasar si no se fortalecen las policías municipales y estatales, y también si no se vuelve civil la guardia nacional, que hoy, a todas luces, es 100% militar”.

Además, el planteamiento es que se fortalezca el presupuesto de las policías locales para el siguiente año, abundó el diputado Francisco Huacus.