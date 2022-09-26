Copa Mundial iniciará gira en la CDMX el 15 de octubre

La Copa Mundial llegará a la Ciudad de México (CDMX) del 15 al 18 de octubre, como parte de su gira previo al arranque del Mundial de Catar 2022.

La Copa Mundial estará en Utopía Meyehualco durante dos días donde se espera la visita de 20 mil personas aficionadas al futbol.

¡Seguimos con buenas noticias! La Copa Mundial de la @FIFAWorldCup iniciará su gira por Latinoamérica en la Ciudad de México. Aquí les informo en qué alcaldía. | #EnVivo 🔴 https://t.co/klXULCA2Xj — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 26, 2022

Se prevé que la Copa Mundial esté de gira en la CDMX del 15 al 18 de octubre, después visitará el 19 Monterrey y finalizará en Guadalajara el 20 de octubre.

El 15 de octubre, aterriza la Copa Mundial en el AIFA desde Londres y el 16 de octubre pasa a Iztapalpa en donde permanecerá hasta el 18 de marzo.

¿Cómo ver la Copa Mundial en Iztapalpa?

Las dinámicas de ingreso para ver el trofeo de la Copa Mundial serán anunciados por Coca Cola a través de sus plataformas digitales, anunciaron organizadores de la FIFA.

Sheinbaum destacó que por primera vez la Copa Mundial estará en la CDMX y autoridades de Coca Cola informó que se ofrecerán diversas actividades para los fanáticos del futbol.

La jefa de Gobierno, @Claudiashein, anunció que el trofeo del próximo Mundial de futbol iniciará su gira por Latinoamérica en la #CDMX pic.twitter.com/XAw0xR7fKw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

Se colocarán pantallas para ver el Mundial, pero no en el Zócalo

Sheinbaum informó que sí se instalarán pantallas para que se vean los partidos de la Selección Mexicana en Catar 2022, sin embargo, dijo que por las fechas no se podrán colocar en el Zócalo, como suele acostumbrarse, pero aseguró que sí se colocarán para que se vean de forma gratuita.

También se prevé invitar al Presidente a la gira de la Copa Mundial en la que los visitantes se podrán tomar fotografías.

En tanto, la alcaldes de Iztapalapa, Clara Brugada, indicó que en la demarcación habrá varias series en donde se podrán ver los partidos.

"Son tres sedes: Utopía, el barco utopía y la macroplaza y alrededor de estas actividades, muchos eventos deportivos en coodinación de Indeporte", declaró.