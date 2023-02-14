Corazón gigante en San Valentín: homenaje a víctimas de Parkland

En este Día de San Valentín, estudiantes de primaria y miembros de la comunidad local en Miramar en Florida, formaron un corazón gigante para honrar a las víctimas del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Parkland en el año 2018.

Estudiantes y miembros del personal de la Escuela Primaria Silver Shores en Miramar se unieron a líderes de la ciudad y socorristas alrededor de las 9 de la mañana (hora local) para crear un corazón gigante en el campo de educación física de la escuela. Por su parte, el cuerpo docente de la escuela formó el número 17 en su interior para rendir homenaje a las víctimas de Parkland, 17 personas que murieron en el tiroteo ocurrido en un Día de San Valentín.

El agresor, Nikolas Cruz, mató a tiros a 17 estudiantes y profesores en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de Fort Lauderdale durante la jornada del Día de San Valentín pero en 2018.

En octubre del año pasado (2022), un jurado salvó a Cruz de la pena de muerte y, en cambio, pidió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cruz, quien tenía 19 años en el momento del crimen y quien ya había sido expulsado de la escuela en Parkland, utilizó un rifle semiautomático para matar a 14 estudiantes y tres miembros del personal.

Durante esta jornada del Día de San Valentín, algunos de los adolescentes que sobrevivieron a la masacre de Parkland formaron "March for Our Lives", una organización que pidió una legislación de control de armas, como la prohibición de los rifles de asalto en Estados Unidos.

Parkland 5 years later: Students pay tribute to MSD victims with giant human heart. https://t.co/7nV8Lv7NeP — NBC 6 South Florida (@nbc6) February 14, 2023

Comunidad honra víctimas de masacre en Parkland

Además del corazón gigante, muchos han honrado a las víctimas de Parkland, con momentos de silencio, además de otros eventos. Valerie Wanza, superintendente interina asistió a un momento de reflexión en punto de las 10:17 a.m. en la Escuela Intermedia Silver Lakes en North Lauderdale. Además, los estudiantes pintaron un mural con temas de amor y paz en una exhibición de corazón en memoria de las víctimas de la masacre en Parkland.

Han pasado ya cinco años desde que 17 personas murieron tras el tiroteo efectuado en la escuela de Parkland durante una jornada del Día de San Valentín.