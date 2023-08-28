“Ni siquiera se han faltado al respeto": AMLO afirma que hay orden en las corcholatas

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde participan seis corcholatas para ser el representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

"Todo estuvo bien sin ningún problema. No ha ido violencia, ningún desorden. Ni siquiera se han faltado al respeto. Han actuado con urbanidad política ¿O ustedes saben de un enfrentamiento? Nada, todo normal", señaló.

En ese sentido, adelantó que será el próximo 6 de septiembre, fecha en que se dará a conocer a la corcholata ganadora, que entregue el bastón de mando de la dirección del partido guinda.

“Yo sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial, pero el movimiento del cual surgimos, yo lo he venido dirigiendo, aunque no de manera directa, sino con mi ejemplo. Ahora ya llegó el momento de que yo entregue la dirección del movimiento”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aplaudió la contienda interna de #Morena para definir a su candidato presidencial https://t.co/PRNZtSq6qv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2023

Regla de que no hubiera debates entre corcholatas vino desde AMLO

Al ser cuestionado sobre si fue su decisión de que no hubiera debates entre corcholatas, a pesar de que algunos sí querían, AMLO afirmó que fue él; sin embargo, no fue una orden, además de que todos estuvieron de acuerdo.

"Aquí somos hermanos, Marcelo, Adán, Ricardo, Fernández Noroña, Manuel y Claudia, todos hermanos, agárrense de la mano", dijo.

¿Cuándo dará a conocer Morena a su candidato presidencial?

De acuerdo con las fechas del proceso interno del partido guinda, se dará a conocer a su candidato para representar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación el próximo 6 de septiembre, tan solo un día antes de que comience de manera oficial el proceso electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe recordar que en las corcholatas se encuentran en el periodo de veda dentro del proceso interno, pues este lunes comenzarán las encuestas, mismas que terminarán el próximo 3 de septiembre.

El proceso terminará en medio de algunas acusaciones, como es el caso de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña al excanciller.

