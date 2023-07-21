‘Corcholatas’ de Morena: ¿cuáles fueron las actividades de los aspirantes este 21 de julio?

Las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), iniciaron su recorrido por la República mexicana hace prácticamente un mes. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron los aspirantes presidenciales hoy 21 de julio de 2023.

¡Toma nota! Las ‘corcholatas’ de Morena que aspiran a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Estas son las actividades programadas para Fernández Noroña hoy 21 de julio

Gerardo Fernández Noroña viajará a Sinaloa durante este fin de semana, estado en el que permanecerá para convivir con la ciudadanía en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Mi agenda de estos días pic.twitter.com/ND4xc87E5n — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 21, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco este viernes?

Manuel Velasco se encuentra viajando a Aguascalientes, "tierra de tradiciones y de la gente noble". De acuerdo con el aspirante en la ciudad dialogará con comerciantes, para plantear rutas que enfrenten el cambio climático.

¡Buen viernes!

A punto de despegar 🛫 hacia #Aguascalientes, tierra de tradiciones y de la gente noble.

Vamos a dialogar con comerciantes, a plantear rutas para enfrentar el #CambioClimático que ya afecta al estado y nuestra visión a favor de las mujeres. pic.twitter.com/ggotMmAWa0 — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 21, 2023

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy 21 de julio

La aspirante Claudia Sheinbaum se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para encabezar una serie de asambleas informativas "en donde importancia de la unidad de nuestro movimiento".

En la Asamblea Informativa en La Paz hablamos de la importancia de la unidad de nuestro movimiento, que debe estar por encima de los intereses personales o de un grupo. Siempre hay que pensar en el interés del pueblo. La clave en este momento es seguir transformando la vida… pic.twitter.com/uf9pzrTF1D — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 21, 2023

Ricardo Monreal agradece a Tamaulipas por el recibimiento

En redes sociales el aspirante Ricardo Monreal agradeció a la ciudad de Tamaulipas por haberlo recibido durante la tarde del pasado jueves: "Disfruto convivir y dialogar con la ciudadanía en las asambleas informativas de Morena", compartió.

Muchas gracias, Tampico, Tamaulipas.



Disfruto convivir y dialogar con la ciudadanía en las asambleas informativas de MORENA. La fortaleza y los principios me acompañan siempre. pic.twitter.com/i2fr6IasQG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 21, 2023

Estamos de vuelta al norte del país, dijo Adán Augusto López en su visita a Baja California

Adán Augusto López regresó al norte del país, precisamente a Baja California para reunirse con el pueblo de Tecate: "la fuerza de la ciudadanía es la que encabeza este proceso histórico".

Estamos de vuelta en el norte del país, y nos tocó regresar a Baja California, el brazo poderoso de México.



El pueblo de Tecate lo ratifica: la fuerza del pueblo es la que encabeza este proceso histórico.



¡Tendremos Cuarta Transformación para rato! pic.twitter.com/DP6gUWtKR1 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 21, 2023

¡Marcelo Ebrard sigue en Jalisco! El aspirante presenta el Plan Ángel

La ‘corcholata’, Marcelo Ebrard seguirá en Aguascalientes este viernes 21 de julio de 2023, ciudad en la que ha presentado el Pan Ángel a la ciudadanía: "la 4T en Jalisco va".

Foro de Seguridad en Guadalajara , Plan Angel va pic.twitter.com/8NGy5HnUxY — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las ‘corcholatas’ de Morena iniciaron su recorrido desde el pasado 19 de junio y finalizará el próximo domingo 27 de agosto . Será al día siguiente (lunes 28 de agosto) y hasta el domingo 3 de septiembre cuando el partido guinda levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

¿Cómo Morena elegirá a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. Cabe resaltar que el resultado final será inapelable para los aspirantes.

La primera de las encuestas será aplicada por la comisión de encuestas del partido guinda. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas. Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023.