¿Dónde terminará el recorrido de las corcholatas?

El próximo domingo 27 de agosto, las seis corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) terminarán su recorrido por el país, donde realizaron diversas asambleas informativas en todos los estados de la República Mexicana.

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es una de las opciones, mientras que el Frente Amplio por México (FAM) conformado por el PRI, PAN y PRD es otro.

¿Dónde terminarán su recorrido las corcholatas?

Las seis corcholatas que se encuentran en el proceso interno del partido guinda para ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, terminarán su recorrido por el país en:



Claudia Sheinbaum : planea cerrar su recorrido por el país en Xalapa, Veracruz; sin embargo, habrá un precierre en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución.

: planea cerrar su recorrido por el país en Xalapa, Veracruz; sin embargo, habrá un precierre en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución. Marcelo Ebrard : Arena Ciudad de México alrededor de las 11.00 horas el próximo domingo.

: Arena Ciudad de México alrededor de las 11.00 horas el próximo domingo. Gerardo Fernández Noroña: Zacatecas a las 16:00 horas el próximo domingo.

Noroña: Zacatecas a las 16:00 horas el próximo domingo. Adán Augusto López Hernández : sábado 26 de agosto en el Centro Histórico de Toluca, Estado de México, a las 11:00 horas.

: sábado 26 de agosto en el Centro Histórico de Toluca, Estado de México, a las 11:00 horas. Ricardo Monreal: el sábado 26 de agosto en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México, a las 16:00 horas.

Cabe destacar que la sexta corcholata, Manuel Velasco, cerró su recorrido por el país el pasado 21 de agosto en Chiapas, de donde es originario y también fue gobernador.

Invitación para fiesta el próximo domingo 27 pic.twitter.com/zxeljyHchw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 24, 2023

¿Qué sigue después del recorrido de las corcholatas?

Después del fin del recorrido de los morenistas, se comenzarán a levantar las encuestas a partir del 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre. La Comisión de Encuestas de Morena, que comanda la diputada Ivonne Cisneros, determinó aplicar 12 mil 500 cuestionarios para definir al futuro candidato presidencial del partido.

¿Cuándo se dará a conocer al candidato presidencial de Morena?

De acuerdo con las fechas del proceso interno del partido guinda, se dará a conocer a su candidato para representar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación el próximo 6 de septiembre, tan solo un día antes de que comience de manera oficial el proceso electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).