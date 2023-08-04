Corcholatas de Morena: ¿qué hicieron hoy 4 de agosto los aspirantes presidenciales?

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena siguen su recorrido por México. Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un seguimiento puntual. Estas fueron sus actividades en vivo de hoy 4 de agosto.

¡Toma nota! Los aspirantes que participan a lo largo del proceso en el que se elegirá al candidato que representará a Morena en las próximas elecciones son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Los recorridos de las corcholatas de Morena por la República Mexicana se encuentran avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE), según los lineamientos establecidos por el órgano electoral.

Manuel Velasco viaja a Estados Unidos

La corcholata aliada del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, viajó a Estados Unidos para encabezar una reunión con la comunidad migrante en Los Ángeles, California, donde hablarán de las principales problemáticas y necesidades que presentan.

La polarización no le sirve a nuestro país. Busquemos los puntos de coincidencia.#MéxicoNosUne 🇲🇽 pic.twitter.com/yRIuwE2WTj — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 3, 2023

Estas fueron las actividades de Adán Augusto López hoy 4 de agosto

Adán Augusto López Hernández se encuentra en Quintana Roo para continuar con el proceso interno de Morena. Según informó el aspirante, para este viernes tiene programados los siguientes encuentros:



A las 10:00 am, en Chetumal, Quintana Roo

A las 16:00 horas en Playa del Carmen

A las 18:30 horas en Cancún

Palabra cumplida. Hoy regresamos a Quintana Roo, para continuar construyendo la Cuarta Transformación, en este estado hermoso que requiere un desarrollo sostenible, inclusivo y justo.



Agradezco a las compañeras y compañeros de Chetumal, que nos entregan su tiempo, que nos… pic.twitter.com/Y8mBl3TdUq — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 4, 2023

Ricardo Monreal está en Mazatlán, Sinaloa, ¿cuáles son sus actividades?

Hoy 4 de agosto, el aspirante Ricardo Monreal se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que tiene programada los siguientes eventos con los habitantes y medios de comunicación:



Conferencia de prensa en el Mazatlán International Center, en Mazatlán, Sinaloa, a las 10:00 am

Asamblea informativa en el Mazatlán Internacional Center, a las 11:00 am

Asamblea informativa en la Hacienda Alameda Palacio Navolato Sinaloa, a las 15:horas

Conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa. pic.twitter.com/YtfZkB7goL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 4, 2023

Claudia Sheinbaum agradece el amor de Nuevo León

Hoy 4 de agosto, Claudia Sheinbaum viajó de Nuevo León al Estado de México, donde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía.

La aspirante agradeció al pueblo de Nuevo León por recibirla durante su recorrido por la República: "Gracias, Santa Catarina", compartió en redes sociales.

Gracias Santa Catarina, Gracias Nuevo León. ❤️ pic.twitter.com/VBU4wanbtu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 4, 2023

¿Dónde está Marcelo Ebrard este viernes?

La corcholata Marcelo Ebrard se encuentra en la Ciudad de México, donde asistió a la inauguración del curso de verano 'Mi Espacio Contigo en Verano', un espacio, según dijo, "dedicado a la infancia y a la familia". Esta vez el aspirante estuvo acompañado de su esposa Rosalinda Bueso.

Rosy fue el alma del evento esta mañana pic.twitter.com/cY6x0RRYUB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2023

¿Qué actividades tiene programas Gerardo Fernández Noroña para este viernes?

Gerardo Fernández Noroña sigue con recorridos en Tamaulipas, a lo largo de este viernes 4 de agosto se trasladará a Ciudad Madero, para llevar a cabo los siguientes eventos:



Conferencia de prensa en restaurante El Lindero, a las 12:30 pm

Saludo a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la puerta 1 de la refinería Francisco I. Madero a las 16:00 horas

Videocharla en el canal oficial de YouTube a las 18:00 horas

Asamblea informativa en Plaza Isauro Alfaro a las 19:00 pm

Conferencia de prensa en Ciudad Madero. pic.twitter.com/J6QnRfmhZb — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 4, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El próximo domingo 3 de septiembre, Morena elegirá al candidato que representará al partido y sus aliados rumbo a las elecciones 2024. La decisión se tomará con base al proceso de levantamiento de encuestas que comenzará el lunes 28 de agosto, un día después de finalizar el recorrido de las corcholatas por la República Mexicana.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

El partido guinda elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, se estipuló serán inapelables por los aspirantes.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.