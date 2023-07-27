‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy 27 de julio los aspirantes?

Las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen su recorrido por la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué actividades hicieron hoy jueves 27 de julio de 2023?

Los aspirantes que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la que se elegirá al candidato que representará a Morena en rumbo a las elecciones 2024, son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Estas fueron las actividades de Gerardo Fernández Noroña de hoy jueves

Gerardo Fernández Noroña se prepara para viajar a Nueva York, Estados Unidos, donde encabezará dos Asambleas Informativas en New Jersey y Queens, respectivamente.

Mi agenda en Nueva York pic.twitter.com/VHFSYpKL0G — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 27, 2023

¿Qué hará el aspirante Manuel Velasco hoy 27 de julio?

El aspirante Manuel Velasco está en la ciudad de Mérida, Yucatán, según compartió en redes sociales: "exigimos que paguen por contaminar el medio ambiente y afectar la salud pública y se prohíba la instalación de más granjas para cuidar los acuíferos".

¡Ya basta que las granjas porcícolas en #Yucatán estén contaminando hasta los cenotes sagrados de los Mayas!



Desde Mérida exigimos que paguen por contaminar el medio ambiente y afectar la salud pública y se prohiba la instalación de más granjas para cuidar los acuíferos. 1/2 pic.twitter.com/xjNiraGe0c — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 27, 2023

Marcelo Ebrard se encuentra en Morelia

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, recorre Morelia, Michoacán, ciudad en la que presenta el Plan Ángel.

¡De nuevo en la CDMX! Claudia Sheinbaum regresa a la capital del país

Claudia Sheinbaum regresa a la Ciudad de México para visitar la alcaldía Gustavo A. Madero, principalmente visitó la Línea 1 del Cablebús, donde compartió que platicó con la familia Moreno Jiménez.

Para llegar a nuestra asamblea informativa en Gustavo A. Madero nos subimos al Cablebús Línea 1. Platiqué con la familia Moreno Jiménez, me contaron que este sistema de transporte ahora les permite trasladarse más rápido, seguros y cómodos. pic.twitter.com/sAm9xUBB9B — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 27, 2023

Estas fueron las actividades de Adán Augusto López Hernández

La ‘corcholata’, Adán Augusto López se encuentra en la joya verde de Campeche, donde arrancó un día de asambleas populares: "En el sur del país ya se está haciendo realidad el sueño del cambio verdadero".

Desde Escárcega, la joya verde de Campeche, arrancamos un día extraordinario de asambleas populares.



En el sur del país ya se está haciendo realidad el sueño del cambio verdadero. El abandono y el olvido ocasionado por los malos gobiernos nunca regresará.



¡Se viven tiempos… pic.twitter.com/5ECzfekgXv — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 27, 2023

¿Qué hizo Ricardo Monreal hoy 27 de julio?

El aspirante Ricardo Monreal está en Salamanca, Guanajuato, ciudad en la que busca dar continuidad en el país a la justicia y la prosperidad, según explicó en sus redes sociales.

La unidad es una de las premisas fundamentales para dar continuidad en el país a la justicia y la prosperidad. En Salamanca, la tranquilidad y la libertad deben ser prioritarias, al igual que la atención a las juventudes, para que no desvíen su camino. ¡Gracias, Guanajuato! pic.twitter.com/CuUTJme0Fn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 27, 2023

¿Cuándo elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá a su candidato rumbo a las elecciones 2024 a través de 5 encuestas en las que se evaluará la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

Las encuestas de Morena comenzarán a aplicarse a partir del próximo lunes 28 de agosto, fecha posterior a la que terminará el recorrido de las ‘corcholatas’ por México.

¿Cuál será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

La primera de estas mediciones, para elegir al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Cabe destacar que el resultado de todas las encuestas será inapelable, por lo que los datos determinaran al candidato oficial de Morena rumbo a las elecciones 2024.