Las frases que marcaron la llegada de las corcholatas al Consejo Nacional de Morena

Ante el evento realizado en el Consejo Nacional de Morena, donde se ofrecerá el método para elegir al o la candidata del partido guinda rumbo a las elecciones 2024 para la presidencia.

Este domingo 11 de junio al rededor de las 13:00 horas comenzaron a llegar las corcholatas, estas fueron las frases frases que marcaron su llegada.

Ricardo Monreal, la primera corcholata en llegar al Consejo Nacional explica cómo será el procedimiento para elegir al candidato de Morena

Al inicio del Consejo Político de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido Ricardo Monreal informó que serán 5 las encuestas que se realicen para seleccionar al candidato de esa agrupación política a la presidencia de la república, una será de Morena y 4 externas.

".... Van a ser 5 encuestas: una que haga el Partido y 4 encuestas externas de gente que este muy prestigiada como empresa demoscopica entonces van a ser 5 en total. Sobre la pregunta todavía el comité técnico se va a reunir para definir ese tipo de preguntas,esa no se ha definido... ", afirmó el senador.

Mientras se dirigía al recinto, el Coordinador Senadores de Morena especificó como sería el procedimiento para las encuestas, ".... Lo que se acordó es que cada aspirante, los 4 de Morena, el del Verde y el del PT propusieran 2 encuestadoras cada uno que en la suma serían 12 y de las 12 sortear al azar para sacar 4 esas serían las 4 qué serían quienes actuarán como encuestas como encuestas espejo junto con la del partido.... " señaló.

Así mismo, Monreal aclaró que aceptará las reglas del proceso en el que espera tener al candidato entre el 7 u 8 de septiembre. "....Hacia el 7 u 8 de septiembre ya estaría creo que va a, ser en reunión pública, yo espero dar la sorpresa pero también entiendo que cuando se participa en un proceso de la naturaleza del que ahora tenemos tienes que aceptar las reglas y tienes que aceptar los resultados yo voy a honrar mi palabra... "

Ricardo Monreal también pidió que haya equidad en la contienda para la que pidió unidad: ".... El proceso que hoy vamos a aprobar tiene que ver con dos principios, la imparcialidad y la equidad y esos dos principios se cuidan en los lineamientos qué hoy aprobamos en la convocatoria porque sin la unidad no hay nada con la unidad podemos superar todos los retos y desafíos pero si no estamos unidos ponemos en riego la ratificación del triunfo del movimiento en el próximo sexenio que inicia en el 2024".

Finalmente, el coordinador reiteró que respetará los resultados:".... Voy a honrar mi palabra si participo en la interna dentro de los 4 aspirantes de Morena lo más lógico y lo más honesto es que respete los resultados.... "

¡Llegó la primera 'Corcholata'!



Al grito de "aquí pal' real, todos con Monreal", llega acompañado de una batucada el senador @RicardoMonrealA al Consejo Nacional de #Morena pic.twitter.com/KQGVZLcHMI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Adán Augusto rechazo que haya cargada de gobernadores hacia las algunas corcholata a su llegada al Consejo Nacional

Ante la llegada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Consejo Nacional este se dijo de buen ánimo para buscar la candidatura presidencial de Morena y rechazo que haya cargada de gobernadores hacia las algunas corcholata. Aseguró que en eso él tiene otros datos y pidió a los morenistas mantener la Unidad sin vacilaciones.

El titular de la SEGOB aclaró que su renuncia al cargo dependerá de lo que decida el Consejo. “…Unidad y lealtad en torno al presidente de la República y entorno a un proyecto de nación no es lo mas importante, para que la transformación continúe tiene que haber unidad y lealtad al presidente y recordar que la lealtad es un camino recto no admite dobleces", mencionó.

Adán Augusto mencionó "Vamos a esperar la decisión del consejo, si el consejo decide que quienes tengan la intención de participar en el proceso de selección del presidente o presidenta, coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la cuarta transformación debe de renunciar , pues yo renunciaría…"

Entrevistado a su llegada al Consejo Nacional de Morena, el secretario de gobernación adelantó que como consejero pedirá se le excuse de votar para elegir el método y no incurrir en un conflicto de interés

#ÚLTIMAHORA | El secretario de Gobernación, @adan_augusto, quien es otra de las 'Corcholatas', llegó al Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/GweGhv4ovQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Claudia Sheinbaum afirma estar de acuerdo en que haya piso parejo en la elección

Al rededor de las 14:10 horas la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, arribó al Consejo Nacional y mientras ingresaba al recinto, seguidores del canciller le reclamaron “piso parejo”.

Ante esto, Sheinbaum aseguró que está de acuerdo en que haya piso parejo para la discusión de cuál será el método de selección a la candidatura de Morena para la presidencia de la República.

"... vamos juntos, Unidad, unidad, unidad estamos más fuertes que nunca nuestro movimiento es el verdadero representante del pueblo de México, del bienestar del pueblo de México, de la justicia de la democracia por eso luchamos por eso vamos a seguir luchando....", mencionó Sheinbaum.

Finalmente, dijo que el próximo jueves dará un informe de sus actividades como jefa de gobierno.

El canciller Marcelo Ebrard, pide que la propuesta sea simple y verificable

A su llega al Consejo Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, quién recientemente pidió licencia para apartarse de la titularidad de la SRE recordó que su propuesta respecto a la encuesta en la elección de candidato de Morena, sea simple y verificable para todas las personas y que no se haga un sistema complejo que nadie entiende.

🚨#ÚLTIMAHORA | El canciller @m_ebrard hace su arribo a la sede del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx



Es recibido al grito de "Presidente"#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/YxaY4JBili — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

Gerardo Fernández Noroña aseguró que van con unidad y pidió que haya debates.

La tercer corcholata en llegar al Consejo Nacional fue el antes diputado Gerardo Fernández Noroña quien se mostró seguro y aclaró ser un hombre libre que aspira a la presidencia.

Así mismo, Noroña pidió que hayan debates y que sea una sola pregunta la que aparezca en la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena.