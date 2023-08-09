¿Qué hicieron hoy 9 de agosto las corcholatas de Morena? Estas fueron las actividades los aspirantes

¡Sigue en vivo el recorrido de las corcholatas de Morena! Los aspirantes buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y como cada día Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recorrido puntual de sus actividades, ¿qué hicieron hoy miércoles 9 de agosto?

Desde el pasado 19 de junio, las corcholatas de Morena que participan en el proceso interno del partido guindo rumbo a las elecciones 2024 son:



Adán Augusto López Hernández

Claudia Sheinbaum

Manuel Velasco

Gerardo Fernández Noroña

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López sigue su recorrido en Nuevo León

Este miércoles 9 de agosto, Adán Augusto López Hernández se encuentra en Nuevo León, donde tiene agendada una asamblea informativa en Monterrey a las 18:00 horas. De igual forma a través de redes sociales informó que los consejeros de la corcholata ofrecerán una conferencia sobre el acompañamiento y respaldo de las y los jóvenes al proyecto del aspirante.

En las manos del pueblo está el futuro de la Cuarta Transformación y de México.



Tenemos la oportunidad histórica de consolidar una Patria más justa e igualitaria, con justicia y oportunidades para todas y todos.



Estoy seguro de que lo vamos a lograr. pic.twitter.com/pNHczotM0I — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 9, 2023

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum este martes?

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la aspirante Claudia Sheinabuam dará dos asambleas informativas en la CDMX. Según se informó se encuentran programadas en:



La Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza a las 15:30 horas

La Explanada de la alcaldía Iztacalco, a las 17:15 horas

Hoy en la tarde estuvimos en Atlacomulco y hablamos de que los tiempos están cambiando y que el Estado de México es un símbolo. Una mujer logró derrumbar un régimen de cien años de priísmo. Es la primera mujer que gobernará este gran estado, y estoy convencida que seremos las… pic.twitter.com/ztswZS0ud8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 9, 2023

Estas son las actividades de Manuel Velasco para hoy 9 de agosto

La corcholata verde del PVEM, Manuel Velasco, continúa su gira rumbo a las elecciones internas de Morena en Estados Unidos. Según dijo el aspirante en redes, como en días pasados, se reunirá con la comunidad migrante de Los Angeles, California.

SIN UN GOBIERNO DE COALICIÓN FUERTE NO HABRÁ SEGURIDAD



➡️Necesario un Gobierno de Unidad Nacional con agenda de reformas y programa de gobierno comunes.



➡️Debe legislarse la integración de un Gabinete plural y su ratificación por el Congreso de la Unión. 1/2 pic.twitter.com/96agEntGAa — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 8, 2023

Gerardo Fernández Noroña viaja a Guerrero

Como cada semana, la corcholata Gerardo Fernández Noroña recorre la República Mexicana como parte del proceso interno de Morena. De acuerdo con su agenda de actividades para este miércoles tiene programados encuentros en:



Asamblea informativa en Teleolapan, Guerrero a las 11:00 am

Asamblea informativa en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, en Iguala de la Independencia, Guerrero a las 14:00 horas

Videocharla en su canal oficial de YouTube a las 18:00 horas

Asamblea informativa en Tecoanapa, Guerrero, a las 19:00 horas

Ricardo Monreal concluye su recorrido en Ensenada y Mexicali

Ricardo Monreal anunció que en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación este miércoles 9 de agosto ha finalizado su reccorido por Ensenada y Mexicali.

Concluimos nuestro recorrido por Ensenada y Mexicali, disfruté mucho las reuniones que sostuvimos con diversos sectores y las asambleas informativas. Para terminar el día, decidimos ir a un lugar llamado “La conga” donde se inventaron ‘las chavelas’. pic.twitter.com/vXLN2pg0bC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 9, 2023

Marcelo Ebrard estará en la CDMX y Edomex, ¿qué actividades tiene programadas?

De acuerdo con la agenda de actividades de Marcelo Ebrard, para hoy miércoles 9 de agosto, la corcholata de Morena tiene programadas actividades a lo laego y ancho de la Ciudad de México, así como parte del Edomex, entre las que destacan:



Evento con mascotas en el Parque Pushkin, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX a las 08:50 am

Conferencia de prensa en el Hotel Radisson del Rey en Toluca, Estado de México, a las 10:30 am

Foro Jefas de Hogar. Salón Teotihuacán IV del Hotel Radisson del Rey en Toluca, a las 15:00 horas

Encuentro con mujeres indígenas jefas de familia otomíes y mazahuas en Zincantepec, Estado de México a las 17:00 horas

Así luce Toluca hoy. Estoy en recorrido para presentar el pasaporte violeta y las acciones que incluye. pic.twitter.com/TpbEKdNWdt — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 9, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El partido guinda elegirá al candidato que representará a Morena y sus aliados rumbo a las elecciones 2024 el próximo domingo 3 de septiembre . La decisión se tomará a través de cinco encuestas y esta será inapelable para los aspirantes.

Las encuestas de Morena para definir a su candidato comenzarán a consultar la opinión de la ciudadanía a partir del lunes 28 de agosto, un día después de que finalice el recorrido de los aspirantes por México.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

La Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación elegirá al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.