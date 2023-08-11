Estas son las actividades de las corcholatas de Morena en vivo hoy viernes 11 de agosto

Continúa la octava semana de las corcholatas de Morena en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Como todos los días Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da un seguimiento en vivo de sus actividades hoy viernes 11 de agosto.

Las corcholatas de Morena que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo las elecciones presidenciales de 2024, son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy viernes?

El aspirante Manuel Velasco regresa de su gira por Estados Unidos, en donde se reunió con la comunidad migrante del país norteamericano. Este viernes 11 de agosto, la corcholata del Partido Verde estará en Oaxaca para encabezar las siguientes actividades:



Llegada al aeropuerto Crucecita, Oaxaca, a las 14:00 horas

Encuentro con brigadas de generación de playas limpias

Asamblea informativa en Crucecita, Oaxaca, a las 16:45 horas

¡Buen viernes!

Estamos muy contentos en ruta a Oaxaca, un estado que tiene un enorme potencial turístico por su cultura, historia y sus destinos de playa.

Hay que incentivar a la industria turística para detonar mayor desarrollo y empleos.

¡Allá nos vemos! pic.twitter.com/R691MTvxPx — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 11, 2023

Adán Augusto López Hernández viajará a Coahuila y Tamaulipas

En busca de continuar con el proceso interno de las corcholatas de Morena, el aspirante Adán Augusto López Hernández estará en Coahuila y Tamaulipas, estados en los que tiene programadas actividades como:



Asamblea informativa en Torreón, Coahuila, a las 11:00 am

Asamblea informativa en Reynosa, Tamaulipas, a las 18:00 horas

Nuestros recorridos en defensa de la Cuarta Transformación nos trajeron hasta la hermosa Sierra de Órganos, en Sombrerete, para celebrar nuestra segunda asamblea del día.



Es asombroso el compromiso y el espíritu del pueblo noble y trabajador de Zacatecas. pic.twitter.com/jCiqAlMetE — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 10, 2023

Estas son las actividades de Ricardo Monreal para este viernes

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal estará en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con la agenda de actividades del aspirante encabezará los siguientes eventos:



Conferencia de prensa en el Auditorio “Juan Mena Balboa”, en Villahermosa, a las 11:00 am

Asamblea informativa en el Hotel Viva en Villahermosa, a las 17:00 horas

Conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco. pic.twitter.com/zsMmCl0SO7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 11, 2023

Marcelo Ebrard regresa a la Ciudad de México

Para continuar con el proceso interno de Morena, la corcholata Marcelo Ebrard estará en la inauguración de la primera Casa Violeta en la alcaldía Tlalpan, ubicada en la capital del país, la cita será en punto de las 13:30 horas.

Pintando las casas violeta 👍👍👍 pic.twitter.com/6vTDd2DW7D — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 11, 2023

¿En dónde estará Claudia Sheinbaum este 11 de agosto?

Claudia Sheibaum se encuentra de camino a Veracruz, donde ya se ha reunido con empresarios del estado, además a lo largo del día tiene programados dos eventos, como:



Asamblea informativa en el Campo Esfuerzo Obrero, en Ciudad Mendoza, Veracruz, a las 11:30 am

Asamblea Informativa en Parque Municipal Centro de Córdoba, Veracruz, a las 16:30 horas

Voy camino a Veracruz y aproveché para grabar este video sobre la reducción de las desigualdades y la pobreza en nuestro país y en la Ciudad de México.



¡En la Cuarta Transformación vamos muy bien y hay mucha esperanza! pic.twitter.com/nVMXNhhkTC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 11, 2023

Estas son las actividades de Gerardo Fernández Noroña para este viernes

El aspirante Gerardo Fernández Noroña permanecerá en la Ciudad de México, ya que, según su agenda de eventos, tiene programas varias actividades a lo largo del día de hoy:



11:00 am - Entrevista personal con Alejandro Filosoraptor

15:00 horas - Reunión privada con Compositores de México

16:00 horas - Cita en el Parlamento Nacional Indígena

18:00 horas - Videocharla en su canal Oficial de YouTube

19:00 horas - Asamblea informativa en el Lienzo Charro de la Viga, en Iztacalco

Agenda de viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto. pic.twitter.com/Zux1DbVS14 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 11, 2023

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

El partido guinda informó que elegirá al candidato rumbo al proceso electoral de 2024 el próximo domingo 3 de septiembre. El representante será seleccionado mediante un proceso de cinco encuestas que comenzarán a levantarse a partir del lunes 28 de agosto, solo un día después de que finalice el recorrido de las corcholatas por México.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy los aspirantes?|Vía Twitter

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, se estipuló serán inapelables por los aspirantes.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.