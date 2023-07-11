¿Qué hicieron hoy las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes del martes 11 de julio

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), recorren el país, ¿qué hicieron hoy martes 11 de julio de 2023?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

Marcelo Ebrard está en Celaya, Guanajuato, hoy 11 de julio

El aspirante Marcelo Ebrard está en Celaya, Guanajuato este 11 de marzo: "Hoy inicio mi recorrido para explicar puntualmente cómo mejorar la seguridad de nuestras localidades. Estaremos compartiendo en todo el país este tema".

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy martes 11 de julio?

Claudia Sheinbaum llegó a Campeche para reunirse con artistas de la ciudad, así como trabajadoras y trabajadores de organizaciones sindicales: "¡Siempre llevo mi cuaderno para no olvidarme y tomar notas!".

Así nos recibieron en Campeche con las rimas de Mc Lueta rap y Kratos, gracias al pueblo carmelita por recibirnos con tanto cariño. pic.twitter.com/JfjN8r2Q3q — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 11, 2023

Adán Augusto López Hernández recorre Zacatecas

El aspirante Adán Augusto López Hernández celebra haber más de 17 mil kilómetros como aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación: "Vamos por el camino seguro: el de la Cuarta Transformación".

Vamos por el camino seguro: el de la Cuarta Transformación.



¡Nos mueve la fuerza del pueblo, y seguiremos recorriendo todos los rincones de la Patria! pic.twitter.com/UAwvlT6F92 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 11, 2023

Estas fueron las actividades de Ricardo Monreal hoy martes 11 de julio

Ricardo Monreal este recorriendo en Tlaxcala: "Un lugar histórico que tuve la oportunidad de visitar hoy. Agradezco su compañía y les recuerdo", compartió.

Tlaxcala, un lugar histórico que tuve la oportunidad de visitar hoy. Agradezco su compañía y les recuerdo que si luchamos juntas y juntos nadie nos podrá vencer para construir el México moderno que merecemos. pic.twitter.com/Z9nQk6Gtck — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 11, 2023

¿Qué hizo Gerardo Fernández Noroña hoy 11 martes?

El aspirante Gerardo Fernández Noroña está en Baja California, donde encabeza una serie de asambleas informativas en su busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Manuel Velasco llega a Oaxaca

El aspirante Manuel Velasco se encuentra en Oaxaca este martes 11 de julio: "Un estado con una gran riqueza cultural, natural e histórica", compartió en redes sociales.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto; a partir del día siguiente y hasta el domingo 3 de septiembre se levantarán las cinco encuestas programadas por el partido guinda.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas, de las cuales el resultado será inapelable:



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.