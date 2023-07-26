¿Qué hicieron hoy 26 de julio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

A más de un mes de haber iniciado el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena, los aspirantes presidenciales continúan visitando los diferentes rincones de la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué actividades hicieron hoy miércoles 26 de julio de 2023?

Las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), que participan en el proceso rumbo a las elecciones 2024 son:



Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy

Claudia Sheinbaum agradeció a la ciudadanía por recorrer 32 estados de la República Mexicana, 53 ciudades, más de 25,000 kilómetros y encabezar más de 100 eventos durante estos 32 días: "Continuaremos convencidas y convencidos que el Humanismo Mexicano es la única vía para tener un país con justicia social y con bienestar para todas y todos".

35 días. 32 estados de la República Mexicana. 53 ciudades. Más de 25,000 kilómetros. Más de 100 eventos.



Y lo más importante: un pueblo que es el corazón de la Transformación.

Cada asamblea, cada encuentro, cada historia que me comparten son testimonio vivo de un movimiento que… pic.twitter.com/s2pFlyq9JC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 26, 2023

Adán Augusto López Hernández se encuentra en la Ciudad de México

La ‘corcholata’ de Morena, Adán Augusto López Hernández, regresó a la Ciudad de México, en donde visitó la alcaldía Tlalpan y desde la plaza pública encabezo una asamblea informativa.

Regresar a la Ciudad de México es siempre emocionante.



Aquí, el movimiento popular iniciado en Tabasco, se hermanó con las luchas democráticas y sociales de todo el país, y escribió algunas de las páginas más gloriosas de nuestra historia.



Hoy regresamos a Tlalpan, a la plaza… pic.twitter.com/J8EN5BuVMo — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 26, 2023

¿Qué hizo Ricardo Monreal hoy miércoles?

El aspirante Ricardo Monreal se encuentra en Silao, ciudad a la que describió como llena de historia y grandes cualidades: "¡Gracias, Guanajuato!, un privilegio estar con ustedes".

Un privilegio estar en Silao, ciudad con mucha historia y grandes cualidades; tierra de prosperidad.

¡Gracias, Guanajuato! pic.twitter.com/pOdchXSwaa — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2023

Gerardo Fernández Noroña se prepara para viajar a Nueva York

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el aspirante Gerardo Fernández Noroña, se prepara para viajar a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Agenda en Nueva York. pic.twitter.com/KtMVIRQBHC — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 26, 2023

Estas fueron las actividades de Manuel Velasco para hoy 26 de julio

Manuel Velasco arranca su gira por Campeche, ubicado en la la península de Yucatán: "un puente de unión de culturas milenarias, tierra de Don Rudesindo Cantarell Jiménez, el pescador que descubrió el yacimiento petrolero más importante de México", compartió.

Arrancamos nuestra gira informativa en el estado de #Campeche, puente de unión de culturas milenarias, tierra de Don Rudesindo Cantarell Jiménez, el pescador que descubrió el yacimiento petrolero más importante de México. pic.twitter.com/4kD1BnO2gh — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 26, 2023

¡Sigue en Torreón! Marcelo Ebrard continúa en Coahuila

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard sigue en Torreón, Coahuila, para presentar el plan Ángel en la ciudad.

Asamblea Informativa en Torreón: seguridad es el objetivo de Plan Ángel, ideas de cómo se aplicaría. pic.twitter.com/zyVXf93kY6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 25, 2023

¿Cuándo elegirá Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Morena elegirá a su candidato rumbo a las elecciones 2024 a través de 5 encuestas en las que se evaluara la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante. Estas se encuentran programadas a partir del próximo lunes 28 de agosto, fecha posterior a la que terminará el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena.

Corcholatas de Morena|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales se estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido guinda.

Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.