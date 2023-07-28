¿Qué hicieron hoy 28 de julio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

A prácticamente un mes de haber iniciado su recorrido por la República Mexicana, las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿cuáles fueron sus actividades este viernes 28 de julio de 2023?

¡Toma nota! Las ‘corcholatas’ de Morena que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024 son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Manhattan, Nueva York

El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra en la ciudad de Manhattan, Nueva York, donde sostiene una reunión con liderazgos. Según informó en su agenda de actividades permanecerá en el país estadounidense durante el fin de semana.

Reunión con liderazgos en Manhattan. pic.twitter.com/vpv2iGBMj8 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 28, 2023

Estas fueron las actividades de Manuel Velasco hoy viernes 28 de julio

"¡Chiapas llegará a Palacio Nacional!", dice Manuel Velasco desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en la que convive con la ciudadanía en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta.

De Mérida le llevo al amor de mi vida @Anahi un regalo muy especial: La Silla de los Enamorados🥰 , de Los Confidentes!!! 👩‍❤️‍👨 pic.twitter.com/EQPP6zKxez — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 28, 2023

¿Qué hizo este viernes el aspirante Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard se prepara para llegar a Quintana Roo para encabezar una serie de asambleas informativas: "México está destinado a la grandeza", compartió vía redes sociales.

Claudia Sheinbaum se encuentra en Salvatierra, Guanajuato

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta, la ‘corcholata’ de Morena Claudia Sheinbaum se encuentra en Salvatierra, Guanajuato: "me conmovió ver mujeres y hombres aguerridos, que siembran y cosechan sus tierras".

En el ejido San Nicolás en Salvatierra, Guanajuato, me conmovió ver mujeres y hombres aguerridos, que siembran y cosechan sus tierras y luchan para seguir construyendo un campo todavía más justo. Todas y todos ellos confían en la 4T y nosotros no defraudaremos su confianza. pic.twitter.com/zxa5mKwOlj — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 28, 2023

Estas fueron las actividades de Adán Augusto López Hernández este viernes

Adán Augusto López agradece al pueblo campechano, quien como "el tabasqueño, ha entregado a la Nación, durante muchas décadas, la riqueza petrolera que ayudó a levantar a México", así pasa el aspirante de Morena su tarde de viernes.

El pueblo campechano, como el tabasqueño, ha entregado a la Nación, durante muchas décadas, la riqueza petrolera que ayudó a levantar a México.



Hoy que el Tren Maya traerá prosperidad y bienestar a esta hermosa tierra, no dejo de pensar que ya les tocaba: es la hora de Campeche.… pic.twitter.com/WPKmBYitBL — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 28, 2023

¿Qué hizo Ricardo Monreal este 28 de julio?

El aspirante Ricardo Monreal agradeció por la semana de actividades intensas que ha llevado a lo largo de la semana: "realizamos asambleas informativas en Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro".

Semana intensa y fructífera de actividades: realizamos asambleas informativas en Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Buen ánimo y mucho entusiasmo. Mañana nos vemos en Cuautla, Morelos. pic.twitter.com/2xHeavYIaV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena comenzó el pasado 19 de junio y finalizará el próximo domingo 27 de agosto . Al día siguiente, es decir, el lunes 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, el partido guinda llevará a cabo el proceso de levantamiento de encuestas para elegir a su candidato.

Será durante los primeros días de septiembre, que la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación anunciará a su candidato oficial, que lo representará en las elecciones presidenciales de 2024.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron los aspirantes hoy?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Desde que inició el proceso de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el partido guinda estableció los lineamientos a seguir para seleccionar al aspirante mejor aceptado por la ciudadanía. El proceso se llevará a través de cinco encuestas:



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido guinda.

Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados se publicarán en septiembre de 2023 y serán inapelables para los aspirantes, por lo que quien resulte mejor punteado por la ciudadanía será el candidato oficial de Morena.