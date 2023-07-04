¿Qué hicieron hoy martes 4 de julio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Hoy martes 4 de julio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

¿Qué hizo Marcelo Ebrard hoy martes 4 de julio?

Marcelo Ebrard viajó a Los Cabos, Baja California para continuar con su gira en busca de liderar la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación: "Sonríe, seguimos contigo".

Claudia Sheinbaum se encuentra en Monterrey, Nuevo León

La aspirante Claudia Sheinbaum se encuentra de visita por Monterrey, Nuevo León, donde encabezó una serie de asambleas informativas: "En el Norte se lucha por defender la 4T", compartió en redes sociales.

Estoy muy contenta de participar en el Foro Regional de Ciencia y Tecnología, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, para dialogar con investigadores y académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), sobre la importancia que tiene para la Cuarta… pic.twitter.com/sK8U5qAvRL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 4, 2023

¿Qué hizo hoy Adán Augusto López Hernández? Estas fueron sus actividades del martes

El ex secretario de Gobierno, Adán Augusto López se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contabilizando así 40 asambleas informativas en 12 estados: "Seguimos adelante".

Tras concluir el encuentro con nuestras compañeras y compañeros de Ciudad Victoria, contabilizamos ya 40 asambleas informativas realizadas en 12 estados del país, y todo en tan solo 16 días.



Al rato estaremos en Ciudad Mante, y mañana iniciaremos en Veracruz: no vamos a bajar el… pic.twitter.com/3RsfQlMcZu — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 4, 2023

Ricardo Monreal comparte visita a Puerto Vallarta, Jalisco

El aspirante Ricardo Monreal difundió un video acerca de su visita a Puerto Vallarta, Jalisco: "agradezco su entusiasmo y recibimiento en el corazón de esta gran ciudad".

Puerto Vallarta, agradezco su entusiasmo y recibimiento en el corazón de esta gran ciudad. Les entrego mi compromiso y mi palabra de que continuaré con este proceso para el bien de México. pic.twitter.com/yrqvYrGVo5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 4, 2023

¿Qué hizo hoy martes 4 de julio el aspirante Gerardo Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña se encuentra de gira por Cancún, Quintana Roo. El aspirante compartió imágenes y videos acerca de su visita en convivencia con la gente.

Cancún recibe al NoroñaBus. pic.twitter.com/9LrBXFmUo1 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 4, 2023

Manuel Velasco llega a Puerto Vallarta, Jalisco

El aspirante a liderar la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación llega a Puerto Vallarta, Jalisco, así fue su llegada a la ciudad:

Así nos recibieron a nuestra llegada a #PuertoVallarta. 1/2 pic.twitter.com/8luB4U5YSi — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 4, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.