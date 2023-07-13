¿Qué hicieron hoy 13 de julio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

A casi un mes de que las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), comenzaran su recorrido por México como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron hoy 13 de julio de 2023.

Las ‘corcholatas’ de Morena que buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Hoy 13 de julio, Marcelo Ebrard presenta Plan Ángel en Edomex

Marcelo Ebrard se encuentra en Atizapán de Zaragoza, Estado de México para presentar la propuesta del Plan Ángel: "exponiendo una ruta segura para la comunidad", expresó en redes sociales.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 13 de julio de 2023?

Claudia Sheinbaum se encuentra en Catemaco, Veracruz: "llegamos para recordar que nuestra convicción es defender a la Cuarta Transformación junto al pueblo, porque todas y todos son los protagonistas del cambio verdadero".

En la laguna de Catemaco, mágica como el pueblo donde se encuentra, recibimos pura buena vibra y aliento para seguir en el camino de la esperanza y la alegria.



Y no olvidemos: el mejor ensalmo contra la corrupción es la cuarta transformación. 😉 pic.twitter.com/uvm8hgrzj1 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 13, 2023

Esta fue la agenda de Adán Augusto López Hernández hoy

El aspirante Adán Augusto López Hernández recorre Durando: "Nuestra asamblea informativa en Durango ha sido un ejemplo de participación democrática, solidaridad y compromiso colectivo".

Nuestra asamblea informativa en Durango ha sido un ejemplo de participación democrática, solidaridad y compromiso colectivo.



La fuerza del pueblo unido es el motor que nos guía para seguir impulsando nuestro movimiento en todo México. pic.twitter.com/HktJBeIEG9 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 13, 2023

Ricardo Monreal sigue de visita por Veracruz

El aspirante Ricardo Monreal sigue de gira por Veracruz: "Estamos en nuestro segundo día de trabajo en el cuatro veces heroico estado de Veracruz. ¡Con todo, menos con miedo!".

Estamos en nuestro segundo día de trabajo en el cuatro veces heroico estado de Veracruz. ¡Con todo, menos con miedo! pic.twitter.com/bPKQrzhZCK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 13, 2023

¿Qué hizo Gerardo Fernández Noroña este jueves 13 de julio?

Gerardo Fernández Noroña se encuentra de visita por Puerto Vallarta, ciudad en la que tiene planeada una rueda de prensa, seguido de una asamblea informativa y al final del día su videocharla.

Llegada a Puerto Vallarta. pic.twitter.com/we2UyJwXeS — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 13, 2023

Manuel Velasco sigue en Tijuana, Baja California

El aspirante Manuel Velasco sigue recorriendo Tijuana, Baja California, ciudad en la que ha permanecido durante dos días seguidos en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Una casa dividida, donde hay lucha entre hermanos, no prospera.



Con mujeres y hombres del Partido Encuentro Solidario reunidos en #Tijuana en su Plenaria Nacional coincidimos que la prioridad es la unidad de los mexicanos y la pacificación del país. pic.twitter.com/S5CftUOFzN — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 13, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las ‘corcholatas’ de Morena se encuentran recorriendo el país desde el pasado 19 de junio y será hasta el próximo domingo 27 de agosto cuando finalicen su itinerario por la República.

A partir del día siguiente (lunes 28 de agosto) y hasta el domingo 3 de septiembre, el partido guinda levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales, el partido guinda estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.