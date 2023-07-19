¿Qué hicieron hoy 19 de julio las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron los aspirantes presidenciales hoy 19 de julio de 2023 por la República Mexicana.

Las ‘corcholatas’ de Morena que aspiran a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024 son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

¿Cuáles fueron las actividades de la ‘corcholata' Gerardo Fernández Noroña hoy?

El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Aguascalientes, ciudad que recorre para encabezar una serie de asambleas informativas así como conferencias de prensa a lo largo del miércoles 19 de julio.

Agenda de los próximos días. pic.twitter.com/bC6vH7XKwm — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 16, 2023

El aspirante Manuel Velasco viajará a Sinaloa este 19 de julio

En punto de las 13:00 horas, el aspirante Manuel Velasco se encuentra a punto de viajar a Sinaloa: "un estado con una gran vocación productiva y una admirable cultura del esfuerzo y del trabajo".

¡Buen miércoles!

Vamos rumbo a Sinaloa, un estado con una gran vocación productiva y una admirable cultura del esfuerzo y del trabajo.

Allá nos vemos… ¡#PuroSinaloa! pic.twitter.com/lnvZ2MRudl — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 19, 2023

¿Qué hizo hoy 19 de julio el aspirante Marcelo Ebrard?

La ‘corcholata’ Marcelo Ebrard se encuentra en la ciudad de Querétaro a la que asistió para presentar el 'Plan Ángel', así como encabezar una serie de conferencias y asambleas informativas.

Rencuentro en Querétaro 30 años después pic.twitter.com/wf5uoqhrcr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 19, 2023

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy 19 de julio

Claudia Sheinbaum se encuentra en San Luis Potosí, ciudad que visita en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación: "la ética del Humanismo Mexicano nos ha hecho conscientes que la política es vocación de servir a los demás, compartió en redes.

La Cuarta Transformación y la ética del Humanismo Mexicano nos ha hecho conscientes que la política es vocación de servir a los demás. Esa es la esencia de nuestro movimiento y esa es la razón por la que recorro México.



¡Únete a la Asamblea Informativa que realizaremos en San… pic.twitter.com/a2VWQD3UIu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 19, 2023

Adán Augusto López Hernández ofrece un recuento de su recorrido por la República

El aspirante Adán Augusto López Hernández compartió un recuento de su recorrido por México: "Llevamos ya 77 asambleas informativas en estos 30 días de recorridos populares a lo largo de todo el país."

Llevamos ya 77 asambleas informativas en estos 30 días de recorridos populares a lo largo de todo el país.



Como nunca antes, México vive una etapa de bienestar y justicia social, en la que los vientos de esperanza llegan desde el sur. pic.twitter.com/1iUF4d6QuI — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 19, 2023

¿Cuáles fueron las actividades de la ‘corcholata' Ricardo Monreal hoy?

Ricardo Monreal se encuentra en la Ciudad de México este miércoles 19 de julio, para recordar que a 30 días de iniciar su recorrido por México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación su lucha sigue en pie.

Las juventudes me motivan a continuar luchando por el futuro del país, por más justicia, más libertad, equidad y mejores condiciones de vida. Ustedes me contagian su energía, y vamos a llegar hasta el final. pic.twitter.com/zSnMNcgxwM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 19, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena comenzó el pasado 19 de junio y finalizará el próximo domingo 27 de agosto . Posteriormente, al día siguiente (lunes 28 de agosto) y hasta el domingo 3 de septiembre.

Morena levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Morena elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales se estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido guinda.

Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.