¿Qué hicieron hoy las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades del 5 de julio

¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena! A prácticamente tres semanas de que los aspirantes del partido guinda y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), iniciaran su itinerario en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, te presentamos sus actividades de hoy miércoles 5 de julio.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el recorrido de los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Edomex

El aspirante Marcelo Ebrard viajó a Ixtapaluca, Estado de México para encabezar una serie de diálogos con la ciudadanía: "Con el pueblo compartimos los sueños de más y mejores empleos, más atracción de inversiones", añadió.

Diálogo en Ixtapaluca : ampliar en al menos 300% el apoyo a los jóvenes deportistas en los próximos años, el sueño a realizar. pic.twitter.com/n2Fzn8oTdA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 5, 2023

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de julio?

Claudia Sheinbaum se encuentra en Torreón, Coahuila para presentar los resultados que obtuvo como jefa de Gobierno en la Ciudad de México: "¡Vamos a dar continuidad a la Cuarta Transformación!".

Decidimos empezar nuestro recorrido por Coahuila en Torreón, para platicar con las mujeres y hombres trabajadores del sector empresarial.



Presentamos nuestros resultados en la Ciudad de México.



¡Vamos a dar continuidad a la Cuarta Transformación con sello propio! pic.twitter.com/SDsKdl2h41 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 5, 2023

El aspirante Adán Augusto López Hernández está en Tamaulipas

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Adán Augusto López sigue por tercer y último día en Tamaulipas para continuar con la Asamblea Informativas: "Gracias por la alegría y el entusiasmo".

Imposible empezar mejor nuestro tercer y último día de asambleas populares en Tamaulipas. Gracias por la alegría y el entusiasmo que nos compartieron en Ciudad Madero.



Los esfuerzos para consolidar la transformación no se detienen, es el pueblo quién nos guía. pic.twitter.com/rjndvl9lgm — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 5, 2023

¿Qué hizo hoy miércoles 5 de julio el aspirante Ricardo Monreal?

Ricardo Monreal presidió una Asamblea Informativa en Tonalá, Jalisco, estado al que se ha dedicado a recorrer este miércoles 5 de julio de 2023.

Asamblea Informativa desde Tonalá, Jalisco. pic.twitter.com/Q95P1BDuX6 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 5, 2023

Gerardo Fernández Noroña recorre Quintana Roo

El aspirante Gerardo Fernández Noroña recorre Quintana Roo para encabezar una serie de Asambleas Informativas y continuar con el camino del "NoroñaBus".

¿Qué hizo este miércoles 5 de julio Manuel Velasco?

Manuel Velasco se encuentra de gira por Guadalajara, Jalisco, ciudad en la que ha visitado los lugares más emblemáticos de la zona: "Caminamos el bello centro histórico de Guadalajara", añadió.

Como hombre de fe, visité la hermosa Basílica del Santísimo Sacramento conocida también como el Templo Expiatorio de #Guadalajara. pic.twitter.com/t3VqUo55jQ — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 5, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas que definirán al candidato que representará al partido guinda, y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy los |Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.