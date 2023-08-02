¿Qué hicieron hoy 2 de agosto las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades de los aspirantes

Las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), continúan recorriendo la República Mexicana como parte de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un seguimiento puntual de sus actividades, ¿qué fue lo que hicieron hoy 2 de agosto?

Los aspirantes que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la que se elegirá al candidato que representará a Morena en las próximas elecciones son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco está en la capital de Durango

El aspirante Manuel Velasco se encuentra en la capital de Durango, donde dijo, lo recibieron como "las tradiciones duranguenses mandan, con un alacrán". A lo largo del día se encuentra recorriendo lugares emblemáticos del estado.

Visité el Mercado Gómez Palacio en la capital #Durango donde los comerciantes trabajan duro día con día para llevar el sustento a su hogar y necesitan de apoyos que les ayuden a obtener un mayor ingreso para su familia. pic.twitter.com/sCXZheF38p — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 2, 2023

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este miércoles?

Adán Augusto López Hernández se encuentra en Oxchuc, Chiapas: "donde nos recibe un pueblo combativo y organizado, y por qué no decirlo: tan malentendido y mal atendido por los malos gobiernos", expresó el aspirante en redes.

Estamos en Oxchuc, Chiapas, donde nos recibe un pueblo combativo y organizado, y por qué no decirlo: tan mal entendido y mal atendido por los malos gobiernos.



Nos comprometimos con su gente a regresar pronto: es la hora de Chiapas. Entre tanto, vamos camino a Ocosingo para… pic.twitter.com/datt09gpR2 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 2, 2023

¿Dónde está Ricardo Monreal hoy?

La ‘corcholata’ Ricardo Monreal compartió un video agradeciendo a los estados que ha visitado: "se debe velar por impulsar políticas públicas, para que nuestro país se convierta en el mejor en el sector turístico", dijo.

En Guerrero y otros estados se debe velar por impulsar políticas públicas, para que nuestro país se convierta en el mejor en el sector turístico. ¡Gracias al bello puerto de Acapulco por este recibimiento! pic.twitter.com/IeXg7jGQy4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 2, 2023

Estas fueron las actividades de Marcelo Ebrard hoy

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el aspirante Marcelo Ebrard se encuentra en San Luis Potosí, ciudad en la que ha encabezado una serie de asambleas informativas.

Caminata por el agua y la salud en San Luis Potosí pic.twitter.com/rdtoSvzXyc — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 1, 2023

Claudia Sheinbaum viaja rumbo a Estado de México

De acuerdo al plan de actividades de Claudia Sheinbaum, este miércoles 2 de agosto, la aspirante se dirigirá al Estado de México, estado en el que tiene planeado una serie de actividades como asambleas y caminatas con la ciudadanía.

Tenemos la mirada puesta en la esperanza y los pies bien puestos sobre la tierra.

¡No habrá marcha atrás ni zigzagueos en la Cuarta Transformación! pic.twitter.com/uoW58gxYb6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 2, 2023

Gerardo Fernández Noroña estará en Nuevo León

Tal y como lo marca la agenda del aspirante Gerardo Fernández Noroña, el día de hoy 2 de agosto, se encontrará en Nuevo León para presentar conferencias de prensa, entrevistas, videocharlas y asambleas informativas.

Mi agenda martes 1 y miércoles 2 de agosto pic.twitter.com/ivVYagCd7u — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 1, 2023

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Desde el pasado 19 de junio, las ‘corcholatas’ de Morena comenzaron su recorrido por México, en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Su gira por el país concluirá el próximo domingo 27 de agosto y será al día siguiente, es decir, el lunes 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, cuando el partido guinda lleve el proceso de levantamiento de encuestas para elegir a su candidato rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

El partido guinda elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato presidencial que competirá en las elecciones 2024 por medio de 5 encuestas.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cabe destacar que desde un principio el partido guinda aclaró los resultados serán inapelables.