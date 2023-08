Campañeando: ¿Oídos sordos entre “corcholatas” respecto precampaña dispareja?

En la recta final de la precampaña y Ricardo Monreal continúa con la chilladera por una supuesta precampaña dispareja: “La contienda comenzó dispareja y terminó dispareja... El partido fue omiso en fijar reglas para la equidad de la contienda interna”.

El que se sigue haciendo de la vista gorda en el presidente de Morena, Mario Delgado que nomás no ve nada disparejo entre la “corcholatiza”: “No tenemos prueba de ello… A nosotros no nos han entregado pruebas”.

El carnal Marcelo Ebrard, quien recién se sumó a la lloradera, niega rotundamente que le hayan jalado las orejas en Palacio Nacional: “No existió esa reunión ni me han llamado la atención en nada... No estamos pensando irnos a ningún lado”.

Desde tu tierra, Adán Augusto insistió en que a los tabasqueños ya les gustó la grande: “Un tabasqueño excepcional está en la presidencia de la república ¿y saben una cosa?... Como que ya nos gustó a los tabasqueños”.

La “señora X” publicó un nuevo video en donde se le observa con la misma ropa de ayer, pero habló de Creel de quien reconoció su apoyo.