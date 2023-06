Corcholatas de Morena y el “otro” gobierno | Por amor a la precisión

¡Tienen que entrarle a la maciza! Esta semana iniciaron las pre-precampañas de las ‘corcholatas’ del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la renovación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque la neta tenemos una oposición de dos baros.

El primero en armar su registro de aspirante a “coordinador de la defensa de la transformación”, como le llaman a este Neo Maximato, fue Marcelo Ebrard… le siguieron la exjefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el extitular de Gobernación, el señor “Qué agusticidad”, Adán Augusto López.

A los otros, el de la mamarrachada esa del “monreality” y el que confunde Oaxaca con Puebla, ni los nombro porque parece que buscan más la alianza y el hueso que ser una verdadera opción rumbo a la renovación del gobierno obradorista.

Todos ellos, la tercia de corcholatas buscan el gobierno en un país controlado por el crimen organizado y aquí es cuando la puerca tuerce el rabo. ¿Qué van a gobernar? ¿Cómo le van a hacer? Vayámonos por partes.

¿En qué porcentaje de México opera el crimen organizado?

De acuerdo con la firma AC Consultores (2023), el crimen organizado está en el 81% de todo el territorio nacional, lo que significa que tiene presencia en 1.59 millones de kilómetros cuadrados de mi México mágico, donde viven 108 millones de personas en riesgo potencial. ¿Y el gobierno apá?

Y esto no sólo lo dice la bandita de AC Consultores y si no me creen basta revisar el “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations (2022)”, del Congreso de Estados Unidos, donde se aclara que la presencia del crimen en nuestro país sirve para ejercer dominio y gobierno en el territorio. Ni más ni menos.

Incluso algunos legisladores gringos, como el republicanote Lindsey Graham, han catalogado a México como un auténtico Narco-Estado donde el gobierno viene de la mano directamente de los malosos… el “otro” gobierno.

Nada más para que se den un quemón, ese “otro” gobierno genera además de un montón de baro:



Alrededor de 100 muertes al día

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2023)



Más delitos de extorsión y lesiones

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023)



Mayor desconfianza en el gobierno y sus instituciones

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2022)

¿Existen estrategias frente al “otro” gobierno de México?

Entonces… ¿a qué le tiran? ¿Quieren el gobierno de las leyes y las instituciones o el gobierno que ejerce el crimen organizado en casi la totalidad del territorio?

Del primero ni hablamos, pero del segundo la cosa se pone color de hormiga y solo una lectura weberiana podría iluminar el camino: el “otro” gobierno vive fuera de lo legal pero cercano a lo tradicional y profundamente afianzado del dominio carismático… del cacique, mamadísimo y paternalista.

Esa disputa es la que deben librar las ‘corcholatas’ y si no lo ven así se vienen otros 6 años de gobierno pedorro que no hizo nada por arrebatarle a los malosos el dominio real de mi México mágico. ¿O ustedes qué piensan?