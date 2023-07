Ricardo Monreal acusa que no existe piso parejo entre las corcholatas

En gira por Guanajuato, la corcholata Ricardo Monreal dijo que no le preocupa si Xóchitl Gálvez o Santiago Creel renuncian o no a sus cargos como legisladores, lo que le preocupa es la unidad interna en Morena, esto en el municipio de Sialo, en el marco de su recorrido para convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Insistió en que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha promovido el piso parejo ni tampoco ha impedido la promoción desde el gobierno ni las dádivas de funcionarios públicos para alguna de las corcholatas.

Nuestras causas incluyen el acceso de las mujeres a la justicia, reforzar el campo mexicano y mejores empleos para nuestra gente. ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; viva Aguascalientes! pic.twitter.com/mAVxcQksFy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2023

Ricardo Monreal afirma que no se bajará de la contienda en ningún momento

Asimismo, insistió en que no se bajaría de la contienda bajo ningún motivo; ni que regresará al Senado en caso de perder la elección interna para dirigir su movimiento, sino que se dedicaría de lleno a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Voy a mantenerme en la lucha y en la contienda, por dignidad, hasta el final, y no voy a defraudar a los simpatizantes en los estados. No voy a defraudarlos ni los voy a dejar, no me voy a rajar y voy a llegar hasta el 6 de septiembre (…) aunque quieran que decline, Monreal se va a mantener en la lucha hasta el final, por congruencia, por la democracia”, señaló.

Aunado a ello, destacó que no está bien que los aspirantes a alguna de las gubernaturas que se renovará en los comicios de 2024, se cuelguen de la popularidad de las corcholatas para crecer.

Nochistlán, tierra legendaria de Zacatecas, lugar al que mi esposa y yo le tenemos gran cariño.

Les recordé que sigo siendo el mismo, que estoy para todas las personas, porque sé lo que necesitan y cuentan con mi apoyo. Me llevo en el corazón su afecto. pic.twitter.com/Strd8eCNp7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2023

Ricardo Monreal afirmó que nunca ha sido acusado de corrupción

En su gira por Nochistlán, Zacatecas, Ricardo Monreal dijo que en 45 años de servicio público nunca ha sido acusado de corrupción o de robarse el dinero de los ciudadanos. Dijo que se caracteriza por respetar la ley. Destacó que es la primera vez que un zacatecano juega en las grandes ligas de la política, pero que sigue siendo el mismo porque no se le han subido las ínfulas.