Reportan los primeros corneados en el tercer encierro de Pamplona

Este sábado se reportaron a los dos primeros corredores corneados durante el tercer día de los encierros de Pamplona; además, se reportaron a otros cuatro heridos quienes fueron trasladados al hospital, informaron los servicios de emergencia.

Los dos corneados son los primeros desde que comenzó el encierro de Pamplona el pasado miércoles 6 de julio. Las otras cuatro personas presentaron conmociones cerebrales y lesiones por caídas.

Las autoridades de Pamplona señalaron que durante el fin de semana esperan más lesionados debido a que los encierros de esos días atrae a más personas, lo que dificulta el movimiento de los corredores.

|Reuters

Un día antes, reportaron otros seis heridos por caídas y ningún corneado.

El mundialmente famoso evento anual que atrae a miles de buscadores de emociones y juerguistas de todo el mundo y se hizo famoso cuando apareció en la novela de Ernest Hemingway "The Sun Also Rises".

¿Qué es la fiesta de San Fermín en Pamplona?

Las fiestas de San Fermín se remontan a la Edad Media y tienen un origen religioso. Los participantes todavía corean a una imagen del santo y piden su bendición antes de la carrera, que comienza a las 8 de la mañana.

Hay ocho encierros en total y, por lo general, cada una dura entre tres y cinco minutos. Terminan en la plaza de toros, donde los animales son acorralados antes de reaparecer en la corrida vespertina, cuando son asesinados.

Durante siete días, los corredores vestidos de blanco con pañuelos rojos son perseguidos por las estrechas calles del centro de la ciudad por novillos y toros de lidia especialmente criados hasta la plaza de toros de Pamplona, donde termina el recorrido de 800 metros.

Al menos 16 corredores han perdido la vida a lo largo de los años, la última víctima fue un hombre corneado por un toro en 2009.

Las fiestas de San Fermín se cancelaron en 2020 y 2021 debido a las restricciones del coronavirus. Los grupos de derechos de los animales quieren que se prohíba para siempre.

