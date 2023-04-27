Celebran coronación de Carlos III en versión Lego, está acompañado de Camilla en el Palacio de Buckingham.

Para celebrar la próxima coronación del rey Carlos III de Reino Unido, Legoland Windsor Resort ha creado dos nuevas escenas que representan el evento, con versiones Lego del monarca y Camilla, la reina consorte.

Los invitados podrán ver a los mini modelos en el balcón del Palacio de Buckingham, con coronas y rodeadas de cientos de mini fans fuera de las puertas.

"Lo que hemos hecho es recrear la coronación del rey Carlos III. Entonces, detrás de mí, puedes ver al rey Carlos III y la reina consorte Camilla en el balcón. Y nos encargaron una corona chapada en oro para el evento"., dijo Paula Laughton, jefa de fabricación de la marca de los famosos ladrillos de juguete.

Paula Laughton / Jefa de fabricación:

“Hemos tenido bastante rienda suelta porque todavía no conocemos todos los detalles de la coronación”.

"En cierto modo interpretamos nuestra versión, una versión en miniatura. Obviamente, si las cosas suceden en el día, podríamos poner cosas que realmente correspondan al evento real"., dijo a Reuters Paula Laughton, jefa de fabricación de modelos de Legoland UK, en el evento de lanzamiento de este miércoles.

To celebrate the upcoming coronation of Britain's King Charles III, Legoland Windsor Resort has created two new scenes of the event, featuring Lego versions of the monarch and Camilla, the Queen Consort pic.twitter.com/cr2d3omJra — Reuters (@Reuters) April 27, 2023

Además de la coronación de Carlos III, también se recreó el concierto en el Castillo de Windsor

También hay una escena frente a un impresionante Castillo de Windsor de Lego que recrea el concierto que está previsto para el día siguiente a la coronación, el domingo 7 de mayo.

"También tenemos una escena frente al Castillo de Windsor. Así que hemos recreado la escena del concierto que está organizando el rey Carlos III. Y tenemos, creo, algo entre 25 mil y 30 mil ladrillos solo para la escena del concierto, que es como una orquesta completa y algunos invitados muy famosos en el día, como Take That Lionel Richie y Katy Perry.", explicó Laughton.

Además de las versiones de Lego del rey Carlos III y Camilla, la reina consorte sentados en el palco real viendo el concierto, también hay versiones en miniatura de William y Kate, el Príncipe y la Princesa de Gales y sus hijos.

"Si hemos producido algo y es perfecto, entonces nuestros invitados están realmente emocionados de verlo", dijo Laughton.

La exhibición se extenderá hasta noviembre de 2023.