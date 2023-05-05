Coronación del rey Carlos III: últimas noticias de hoy en México y el mundo

El día de mañana comenzarán los actos oficiales por la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, de modo que este viernes 05 de mayo se llevan a cabo los últimos preparativos del evento. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del estado de emergencia por la pandemia por el Covid-19. Checa a continuación todos los detalles y las últimas noticias de hoy de México y del mundo.



Las celebraciones por la coronación del rey Carlos III durarán tres días, los actos oficiales iniciarán este próximo sábado 06 de mayo, los cuales podrás seguir en VIVO aquí. Además, se efectuará un concierto en el castillo de Windsor.



OMS pone fin a la pandemia por Covid-19

La OMS declaró el fin de la pandemia por Covid-19, esto a más de 3 años de emergencia internacional. Asimismo, reportó que más de 765 millones de personas fueron afectadas por esta enfermedad.



Vinculan a proceso a Kiril Todorov

Por desvío de recursos a su cuenta personal, Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, enfrenta una acusación en su contra. El juez fijó un plazo de seis meses para que concluyan las investigaciones.



Estudiantes de secundaria en Puebla se intoxican; sospechan de fentanilo

Ocho estudiantes de una secundaria de Puebla se intoxicaron, de acuerdo con los padres habría sido con fentanilo y marihuana, por lo que exigen que se investigue.



Corcholatas acompañan a AMLO al desfile del 5 de mayo mañanera de hoy

En el marco del desfile del 5 de mayo en Puebla, AMLO asistió al evento junto a tres corcholatas; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.



INM e Interpol rescatan a más de 4 mil víctimas de trata de personas en 2022

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rescataron a 4 mil 549 personas extranjeras, víctimas de trata de personas, quienes transitaban de forma irregular por el territorio mexicano durante 2022.



Sigue el eclipse lunar hoy: Así se ve el fenómeno en VIVO

Se trata del eclipse lunar penumbral de mayo 2023 también conocido como eclipse de sangre debido a la increíble tonalidad rojiza que adquiere este astro cuando la Tierra se encuentra directamente entre el Sol y la Luna.