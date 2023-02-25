Colombia celebró su primera audiencia judicial en el metaverso

En Colombia la corte de Justicia celebró su primer juicio legal en el metaverso y ahora espera volver a experimentar con la realidad virtual.

En la audiencia de dos horas celebrada por el Tribunal Administrativo del Magdalena de Colombia, los participantes aparecieron como avatares en una sala virtual. El avatar de la magistrada María Quiñones Triana usaba una túnica negra, caraterística de los jueces.

La audiencia se realizó bajo esta modalidad después de que el Tribunal, la Procuraduría y la parte demandada, en este caso, la Policía Nacional de Colombia, estuvieran de acuerdo, como reportaron varios periódicos nacionales e internacionales. El acontecimiento se transmitió en vivo por YouTube y quedó grabado en video.

El país se encuentra entre los primeros del mundo en probar audiencias legales reales en el metaverso, realidad virtual inmersiva para hacer que los espacios digitales se sientan más realistas, a menudo con avatares que representan a cada participante.

María Quiñones / Magistrada:

Estos entornos de metaverso realmente te permiten acercarte”.

La Magistrada Quiñones describió la experiencia del metaverso como "increíble". En Zoom, señaló, "muchas personas apagan sus cámaras, no tienen idea de lo que están haciendo".

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Si bien los juicios legales se han trasladado cada vez más a videoconferencias organizadas por Zoom y Google, pocos han experimentado con el metaverso, un espacio que los gigantes tecnológicos se apresuran a construir.

Los primeros ejemplos de entrevistas y reuniones en el metaverso han sido burlados por visualizaciones a menudo toscas y caricaturescas.

No obstante, los procedimientos judiciales de Colombia el 15 de febrero, transmitidos por Youtube, transcurrieron sin demasiados problemas técnicos, salvo algunos movimientos de cámara vertiginosos y algunos movimientos distorsionados.

Metaverso, tendencia tecnológica en 2023

Durante los últimos meses, se ha hablado mucho del metaverso y todas las oportunidades que este puede aportar no solo a las empresas sino también a las personas.

Las tendencias tecnológicas que darán forma a la innovación en 2023 cobraron fuerza, gracias a personajes como Elon Musk, Steve Jobs y Peter Thiel, emprendedores que buscan revolucionar en el mundo de la inteligencia artificial.

