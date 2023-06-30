Corte Suprema de EU bloquea condonación de préstamos estudiantiles

La Corte Suprema de Estados Unidos (EU) bloqueo el programa propuesto por el presidente Joe Biden para condonar la deuda de préstamos estudiantiles a 43 millones de estadounidenses para cumplir una promesa electoral.

El programa perdonaría 430 mil millones de dólares a millones de prestatarios que luchan con deudas pendientes de estudios universitarios.

La decisión de la Corte Suprema representó un duro golpe para los estudiantes que solicitaron ayuda después de que Biden anunció el plan en agosto pasado, además de un revés político contra el demócrata.

Unthinkable.



This fight isn’t over. I’ll have more to announce when I address the nation this afternoon. https://t.co/wGBuwBySB7 — President Biden (@POTUS) June 30, 2023

Los jueces fallaron en contra de el demócrata en una decisión de 6-3 a favor de una acción presentada por seis estados de tendencia conservadora que se oponían a la política.

Arkansas, Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y Carolina del Sur impugnaron el alivio de la deuda de Biden. El tribunal actuó en su último día de fallos en su mandato que comenzó en octubre.

¿En qué consiste el plan de condonación de deuda estudiantil de Joe Biden?

Durante su campaña presidencial en 2020, Joe Biden prometió cancelar una parte de los 1.6 billones de dólares en deuda federal de préstamos estudiantiles pero fue criticado por los republicanos, que lo calificaron de extralimitación de su autoridad y de beneficio injusto.

Según el plan, el Gobiernos condonaría hasta 10.000 dólares de deuda federal estudiantil a los que ganen menos de 125 mil dólares y hayan obtenido préstamos para pagar la universidad y otros estudios postsecundarios, y 20 mil dólares a los beneficiarios de becas Pell para estudiantes de familias con ingresos más bajos.

Biden tiene previsto anunciar el viernes nuevas medidas para proteger del fallo a los beneficiarios, dijo una fuente de la Casa Blanca. El mandatario aspira a la reelección el año que viene.