Exponen en Costa Rica la realidad de los presos políticos en Nicaragua

La exposición Sé Humano se realiza en la Asamblea Legislativa de Costa Rica desde este lunes 14 de noviembre hasta el viernes 18. Muestra la crueldad con la que son tratados los presos políticos en Nicaragua.

Imágenes del deterioro físico en el que alegan se encuentran los más de 219 presos políticos en Nicaragua, así como mensajes de sus familiares, y hasta una celda “virtual” se presentarán durante cinco días durante una exposición en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La muestra es parte de una campaña organizada por Sé Humano, una organización sin fines de lucro, que empezó este lunes y concluirá el 18 de noviembre y que busca “aumentar la solidaridad” a nivel internacional con los opositores nicaragüenses, explicó a la Voz de América Alexandra López, miembro de Sé Humano.

