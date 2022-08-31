Covid-19 ha superado los 599 millones de contagios: OMS

El número global de contagios de Covid-19 ha superado los 599 millones, incluido un número de muertos de más de 6.4 millones, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Específicamente, los casos globales habían aumentado a 599,071.265 a las 16:12 hora de verano de Europa Central (CEST) del martes, 415,147 más que el día anterior.

Mientras tanto, el número de muertos había llegado a 6,467.023 después de un aumento de 1,111 en un solo día.

Estados Unidos el país más afectado por la pandemia

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con 92, 953,690 casos confirmados de Covid-19 y 1,033.207 muertes reportadas hasta las 16:12 CEST del martes, según datos de la OMS.

Corea del Sur reportó 103,961 nuevos contagios de Covid-19 hasta la medianoche del martes en comparación con hace 24 horas, elevando el número total de infecciones a 23,246.398, dijeron el miércoles las autoridades sanitarias.

El número de casos diarios fue inferior a los 115,638 del día anterior y a los 139,307 contabilizados una semana antes, según la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA).

Durante la semana pasada, el promedio diario de casos confirmados fue de 94,010.

Se confirmaron setenta y cinco muertes más, lo que deja el número de muertos en 26,764. La tasa de mortalidad total fue del 0,12 por ciento.

Reporte de contagios de Covid-19 en India

El Ministerio de Salud federal de India reportó 7,231 nuevos contagios de COVID-19 el miércoles por la mañana, lo que eleva la cuenta total a 44,428.393 en el país.

Con la notificación de nuevos casos, el número de casos activos de la India asciende actualmente a 64,667. El país registró 45 muertes más relacionadas, elevando el número total de muertes a 527,874 desde el comienzo de la pandemia, dijo el ministerio.

Covid-19 en Alemania

Alemania registró 32,145.157 contagios de Covid-19 al cierre de este martes, 49.303 más en comparación con el día anterior, informó el Instituto Robert Koch (RKI).

Nueva Zelanda registró 2,244 nuevos casos comunitarios de Covid-19 y 17 muertes más por la pandemia, dijo el miércoles el Ministerio de Salud del país.

El país ha visto cómo la cantidad de casos diarios ha disminuido constantemente desde más de 10,000 casos en todo el país hace más de un mes.

Con los nuevos casos, Nueva Zelanda ha informado 1,724.724 casos confirmados de Covid-19 y 1,893 muertes relacionadas con Covid-19 desde que la pandemia golpeó al país a principios de 2020, dijo el ministerio.

Malasia reportó 2,144 nuevas infecciones por Covid-19 hasta la medianoche del martes, lo que eleva el total nacional a 4,780.284, según el Ministerio de Salud del país.

El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, dio positivo por Covid-19, dijo su oficina el miércoles.

Epidemia en Japón ha empeorado

Desde julio, la epidemia de COVID-19 en Japón ha empeorado debido a la propagación acelerada de BA.5, la subvariante omicron de Covid-19, y el número de muertes aumenta continuamente.

En Japón, la cantidad de muertes diarias por Covid-19 ha estado por encima de las 200 durante medio mes a partir del 15 de agosto: OMS

