Habitantes de Coyuca de Benítez en peligro latente por traslado de combustible

Intentan llevar el gas LP a casa a como dé lugar, aunque esto se convierta en una hazaña de alto riesgo en calles de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Mire cómo suben este cilindro lleno a una moto, a pesar del peligro, no tienen de otra, en algunas zonas dañadas por el paso del huracán “Otis”, solo este tipo de vehículos puede pasar. Aquí rellenan los cilindros, no importa si están picados o desgastados.

“Pues hace falta muchos víveres aquí, la gente se anda peleando por el gas, estamos haciendo una fila de dos, tres horas aquí para poder rellenar el tanque porque no hay gasolina tampoco”, Eleazar de la Cruz, habitante afectada.

Estas largas filas son porque los camiones repartidores no han llegado a las casas que ya no tienen gas, lo mismo ocurre con la gasolina.

Ante la escasez del combustible, el traslado de bidones llenos en carros, camionetas y en motos, bajo los intensos rayos del sol ya es un auténtico desfile de peligro.

“Sí pero es peligroso, peligroso tener ese tipo de líquido en la casa, y desgraciadamente pues no entendemos, pues las necesidades a veces nos obligan”, Saúl Rosas, habitante afectado.

La gente corrió a esta gasolinera que apenas fue abastecida, en la larga fila se observa que el termómetro registra hasta 36 grados y mire como se llevan el combustible, hasta en envases de pet, que podrían ser auténticas bombas de tiempo.

No hay protección civil que alerte de esto, no hay bomberos cerca, no hay autoridad, no hay policía.