Crecimiento económico mundial se ralentizará hasta 1.9% en 2023

Especialistas en economía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el crecimiento económico mundial se ralentizará hasta el 1.9 por ciento este 2023, en comparación con el 3 por ciento previsto en 2022.

De acuerdo con los expertos de la ONU, esta será una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas, aparte de la registrada durante la crisis financiera de 2007-2008 y la del apogeo de la pandemia de Covid-19.

La Organización indicó que el crecimiento económico mundial se ralentizará debido a que el consumo privado y la inversión se debilitarán por los ingresos y aumento en las tasas de interés.

"Varios países experimentarán una leve recesión antes de que se prevea un repunte del crecimiento en el segundo semestre de este año y en 2024", advirtió Ingo Pitterle, economista del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) en el informe presentado en Situación y perspectivas de la economía mundial en 2023.

💠Brusca desaceleración del crecimiento económico en 2023

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💠Odesa inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la @UNESCOhttps://t.co/EKlVsrWwhO — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 25, 2023

El lento crecimiento económico afectará tanto a los países desarrollados como los países en desarrollo.

El impulso del crecimiento económico se debilitó significativamente en Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías desarrolladas en 2022. Esto afectó negativamente al resto de la economía mundial de múltiples maneras.

Se prevé que la inflación mundial, que alcanzó un máximo de varias décadas de alrededor del 9 por ciento en 2022, disminuya, pero se mantenga elevada en el 6.5 por ciento en 2023.

¿Por qué se ralentizará el crecimiento económico mundial?

De acuerdo con el informe, el crecimiento económico mundial se ralentizará debido al contexto de la pandemia, la guerra desatada por Rusia en Ucrania, que provocó una crisis alimentaria y energética, lo que contribuyó al aumento de la inflación, el endurecimiento de la deuda y la emergencia climática.

La ONU indicó que a corto plazo las perspectivas del crecimiento económico mundial son sombrías e inciertas, sin embargo, se prevé que éste repunte moderadamente hasta 2.7 por ciento en 2024.

Explicaron que el crecimiento económico mundial depende en gran medida del ritmo y la secuencia del endurecimiento monetario ocasionado por la subida de los tipos de interés, las consecuencias de la guerra en Ucrania y la posibilidad de que se produzcan nuevas interrupciones en la cadena de suministro.

