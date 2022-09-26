Creel acusa a AMLO de intromisión por porponer consulta de seguridad

Ciudad de México. En redes sociales ventilan diferencias los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por la intensión del gobierno federal de realizar una consulta, propuesta por AMLO, sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Los dimes y diretes se desataron luego de que el panista Santiago Creel público un video en el que pide al presidente AMLO respetar la Constitución, la autonomía del Poder Legislativo y evitar presionar a los legisladores para aprobar su reforma.

“Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Señor presidente de la republica evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respete de acuerdo con lo que dice la Constitución, lo convoco a que busquemos la colaboración reciproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.

Mier acusa a Creel de exceder sus facultades

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también en redes sociales, acuso al panista Santiago Creel de exceder sus facultades y aprovechar el cargo para promocionar su candidatura a la presidencia de la Republica en el 2024.

“El Presidente de la República tiene todo el derecho de preguntar a los mexicanos cuál es el estado, la opinión que tienen con relación a la seguridad y a la permanencia de la Guardia Nacional. En su mensaje, señor diputado, deja entrever que habla en nombre del Poder Legislativo y el Constituyente Permanente, le recuerdo que usted no tiene la representación total del Constituyente mexicano. Usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones. Asuma efectivamente su papel de la presidencia de la Mesa Directiva y que deje de ser el vocero de senadores de su Grupo Parlamentario, el PAN, de sus aliados del PRD y algunos otros senadores”, señaló el morenista.

Mensaje al presidente de la Cámara de Diputados @SantiagoCreelM



👇https://t.co/Vt9fipH9RN — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 26, 2022

El líder de Morena, adelanto que llevaran a debate las facultades del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

